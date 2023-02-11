亡夫遺產藏百萬美金！遺孀搬家自廣東運錢到四川　竟被判入獄11年

大陸一名女子日前整理丈夫遺物時，發現一只皮箱內裝有上萬張百元美金，結果她因搬家將美金運往新家卻觸犯法律，除了要繳納5萬人民幣罰金以外，還得入監服刑達11年之久。



根據陸媒報道，張姓女子2018整理丈夫遺物時，發現行李箱內裝有11398張100美元，經鑑定後發現是偽鈔，但她卻未報案藏在家中，直到3個月後搬家，還將假美金從廣東運往四川，其中又將它藏在別的地方，結果事後遭發現法辦。

法院認為，張女明知美金是偽鈔還將它運輸藏匿，依法「出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，金額在20萬人民幣以上的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處5萬元人民幣以上50萬元人民幣以下罰金或者沒收財產」。

最後張女遭判11年有期徒刑，並處5萬人民幣罰金。

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