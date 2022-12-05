3隻寵物龜大雪中凍結成冰　內地女「綑起來火烤」竟奇蹟挽救生命

天氣變冷了，也別忘記幫毛孩保暖喔！



內地近日受強烈冷氣團影響，氣溫驟降，就有一名女飼主忘記將自家3隻寶貝烏龜從庭院帶進家門，等她回想起來時，烏龜早已凍結成冰。

而女飼主為了救活烏龜，竟然用「火烤」的方式將烏龜解凍，更成功救回生命，令人嘖嘖稱奇。

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綜合內媒報道，內地這幾天受強烈大陸冷氣團影響，各省份氣溫驟降，不少地方也都下起了大雪。

河南省就有一名女飼主養了3隻烏龜，平時都放在住家庭院的兩個大陶甕裏，但當戶外下雪時，女飼主竟然忘了將自家寵物帶進屋內，等她想起來時，烏龜早已跟著甕中的水一起結成冰了。

影片中可見，女飼主為了救活烏龜，想了各種方法，最後竟然是將烏龜們捆綁在木棍上，用烤乳豬的方式「旋轉火烤」，再澆上水，試圖挽回烏龜的性命。

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更不可思議的是，3隻烏龜果真如飼主所願，不僅滿血復活，也恢復行動，非常神奇。女飼主在事後也表示，當時為了救烏龜非常著急，只想出了火烤這個辦法，但並沒有傷害到烏龜。

這段影片一在微博上發出，立刻引來大批網友觀看並熱烈討論，「烏龜搞不好想著自己還可以自救的，只是沒想到飼主會用這麼狂的方法」、「我看了甚麼」、「真是嚇死我了，我以為這女的要把自己寵物烤來吃」、「沒把烏龜活活烤死也是很厲害」、「烏龜：你還是讓我自生自滅吧」、「烏龜看到搶救方式後：讓我自生自滅吧」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】