東莞陪月驚喜獲贈3房1廳單位　激動落淚影片瘋傳　媽媽：已如家人

大陸廣東東莞一名女網紅日前在社交平臺發布影片，稱感謝陪月（月嫂）盡心盡力在她家裡幫忙帶孩子，和丈夫商量後決定贈送一間三房一廳的房子，影片中陪月面露驚訝表情，還激動得流淚，兩人抱在一起。消息引發網路關注，不少網友質疑女子炒作，還認為「兩人是親戚」。



10月23日，在社交平台有455萬粉絲的網紅博主趙女士發佈影片，只見她緊握著陪月的手，說要給對方一個驚喜，稱：「和老公商量了很久，這一棟是老公幾年前買的，一直沒有裝修，30套三室一廳，決定給陪月一套……感謝緣分讓我們相識。」陪月聽完後露出驚訝的表情，激動落淚，隨後兩人還抱在一起。

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有網友認為趙女士和陪月感情好、很溫暖，稱讚趙女士為「全網最好的女主人」、「有格局」。不過，也有不少網友認為趙女士在炒作，質疑稱「這是親戚吧」、「直接曬房本上陪月的名字可信度更高」。

事隔兩天，趙女士回應稱，她和陪月玲姐並非親戚，是去年4月生三胎時，透過月子中心認識的，玲姐比她大5歲，照顧得很周到，出月子後她便將玲姐請到家裡。「平時相處像一家人一樣，沒有什麼僱傭關係。」趙女士說，她生三胎後身體不好，今年春節陪月也沒有回家過年，在她家裡幫帶孩子。

他們以前也給玲姐買過車，看到她經常發朋友圈說很少陪伴孩子和老人，於是決定送一套房子，讓她把家人接過來一起住。趙女士解釋道：「房子所在地為東莞，用作出租每套租金2000元一個月，這套三室一廳售價約80萬人民幣。」並稱最近已經在商量房子裝修的事情，預計月底開始裝修，後續會公布贈送合同。

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