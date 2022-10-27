東莞陪月驚喜獲贈3房1廳單位 激動落淚影片瘋傳 媽媽：已如家人
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大陸廣東東莞一名女網紅日前在社交平臺發布影片，稱感謝陪月（月嫂）盡心盡力在她家裡幫忙帶孩子，和丈夫商量後決定贈送一間三房一廳的房子，影片中陪月面露驚訝表情，還激動得流淚，兩人抱在一起。消息引發網路關注，不少網友質疑女子炒作，還認為「兩人是親戚」。
10月23日，在社交平台有455萬粉絲的網紅博主趙女士發佈影片，只見她緊握著陪月的手，說要給對方一個驚喜，稱：「和老公商量了很久，這一棟是老公幾年前買的，一直沒有裝修，30套三室一廳，決定給陪月一套……感謝緣分讓我們相識。」陪月聽完後露出驚訝的表情，激動落淚，隨後兩人還抱在一起。
點擊放大瀏覽感人一刻及更多相關照片：
+19
有網友認為趙女士和陪月感情好、很溫暖，稱讚趙女士為「全網最好的女主人」、「有格局」。不過，也有不少網友認為趙女士在炒作，質疑稱「這是親戚吧」、「直接曬房本上陪月的名字可信度更高」。
事隔兩天，趙女士回應稱，她和陪月玲姐並非親戚，是去年4月生三胎時，透過月子中心認識的，玲姐比她大5歲，照顧得很周到，出月子後她便將玲姐請到家裡。「平時相處像一家人一樣，沒有什麼僱傭關係。」趙女士說，她生三胎後身體不好，今年春節陪月也沒有回家過年，在她家裡幫帶孩子。
他們以前也給玲姐買過車，看到她經常發朋友圈說很少陪伴孩子和老人，於是決定送一套房子，讓她把家人接過來一起住。趙女士解釋道：「房子所在地為東莞，用作出租每套租金2000元一個月，這套三室一廳售價約80萬人民幣。」並稱最近已經在商量房子裝修的事情，預計月底開始裝修，後續會公布贈送合同。
深圳豪宅家傭揭工作秘辛：進恐怖僱主家如坐監 一年出不來一次陪月疏忽照顧嬰孩更帶朋友來訪 網民怒呻陪月姨姨6大失職惡行！印傭在台灣慘遭強姦囚禁 淪性奴12年 嫌疑人離世方成功逃脫媽媽嫁着極品孤寒老公 婚後仍堅持AA制 陪月尿片玩具也要自費台印傭竟向照顧已久80歲婆婆行兇 劫財再割頸「如劏雞」影片曝光陪月偷飲補湯 更使喚外傭煮早餐 港媽因合約一條條款而不想解約新加坡印傭邊餵奶邊拳打僅滿月男嬰「紓壓」 母查監視器揭發
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】