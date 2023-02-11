有片｜美女足球員自曝老家被百人強拆致手臂受傷　官方：違法建築

山東一名現役正妹足球員呂童童10日在微博發文指出，自己在山東的老家被300人湧入強拆。她與家人在抗爭過程中受傷，他們想要錄影存證，卻被搶走手機。呂童童表示，自己19歲的妹妹被關在貨櫃，被3個人壓著打巴掌，哥哥和姑姑也被拖行十幾米，全家人受傷送醫。

及至周六（11日）晚，官方發布情況通報指，執法部門依據有關規定對私自搭建的違法建築進行拆除，執法過程中，呂某童及其親屬阻撓執法，雙方存在拉扯行為，不存在毆打和非法拘禁事實。



呂童童指出，老家雖然擁有完整的房產證，卻被說是違建，要求強拆。他們向當地街道辦申請行政覆議卻遲遲沒有結果，在行政覆議期間卻被強制斷水斷電。10日當天更是衝來300人，她表示，「把家裡的糧食也丟了，水泵被拆，衛生間被拆，衛生間在我家都好幾十年了也成為違建了！院牆被推倒！攝影機被拆!」

呂童童發布在微博的影片顯示，她與哥哥抵擋許多闖入家中的黑衣人，呂童童因此手受傷，影片中可以聽到呂童童的哥哥表示「要執法可以，給我們看執法證吧!」，隨後看黑衣人不肯罷休開始動手，焦急喊著，「我現在打電話10分鐘了，為什麼還沒有警察。」

之後，呂童的哥哥手機疑似被黑衣人搶走，呂童童也在推擠中受傷，呂童童19歲的妹妹被關在貨櫃，被3個人壓著打巴掌，期間還被毆打辱罵。但警方完全沒有到場制止，她在影片中質疑「這是美好的法治社會嗎？」

呂童童表示，申請行政覆議裡提到的違規建築是2000年左右建設的牛棚和儲存房，並非是他們所居住的民宅。10日當天一行人闖進家中後，把家裡糧食丟了，拆除衛生間、水泵和衛生間，甚至連圍牆也被推倒，在有果園承包合同中和有林權證的情況下把我們家的果樹全部破壞。

呂童童表示，自己知道這次控訴的對像有很強的影響力，「此刻我們無異於蚍蜉撼樹。這次惡性事件涉及的人員基數甚至都比為我發聲的朋友的數量多，一人一句扭曲事實就能控制風向影響輿論。但正義永不缺席我仍然相信中國司法。我所依仗的只有事實和公道。」

呂童童是現役足球員，長相亮麗：

對於呂童童的遭遇，許多網民留言聲援，「這是發生在2023年的中國麼？中國應該是世界上最安全最法治的國家，而且還是一個為國爭光的運動員」、「這只是冰山一角，哪有什麼公平正義，祝妳早日康復」、「這種事情不處理，拍多少像《狂飆》一樣的掃黑劇都沒辦法改變什麼」，亦有不少人TAG山東公安、煙台公安和官媒，要求給一個說法。

不過，也有自稱是住在呂童童家附近的網民指出，「他（呂童童）家佔七八百平方米的山，蓋了大大小小的房子。投訴多少年了？不相信警察嗎？昨天早上弄那麼大聲音，我們遛彎都看見了，他家人順手抓著鐵棒打人，明明是個公眾人物，要注意自己的言行，等官方出了公告，你怎麼和支援你的人交代？」，亦有部分網民表示，「現在不是誰拍誰有理，靜等司法結果吧。」

足球員呂童童家裡被強拆，事件在Twitter發酵：

11晚，煙台市萊山區聯合調查組發布情況通報指，經調查核實，呂某童自曝其家被拆除的房屋位於萊山區黃海路街道岱王山北側山腰，該區域涉及多戶居民，私搭亂建、傾倒垃圾等情況嚴重。呂某童家房屋及構築物總面積共計760.6平方米，其中有證房屋面積84.6平方米，私自搭建的羊棚、庫房等構築物676平方米。其自曝被拆的房屋系676平方米的違法建築，其居住的84.6平方米有證房屋未被拆除。

通報稱，黃海路街道辦事處啟動拆違以來，多次和呂某新（呂某童之父）商談違建拆除事宜並解釋相關政策，區自然資源局、萊山規劃管理辦公室對其違法建築性質進行了認定，區綜合行政執法局先後下達了《限期拆除事先告知書》、《限期拆除決定書》。

通報續指，2月10日6時許，黃海路街道辦事處聯合區綜合行政執法局依據有關規定，對呂某新私自搭建的違法建築進行拆除。執法過程中，工作人員亮明執法證件、講明政策。由於呂某童及其親屬阻撓執法，雙方存在拉扯行為，不存在毆打和非法拘禁事實。