新娘被男家親友群起強吻、拍屁股　辯稱為習俗　網民怒轟擺明揩油

大陸各地低俗惡趣婚鬧屢禁不止，日前在江蘇徐州又發生一起，一對新人舉辦婚禮，男性親友群起鬧婚房，竟直接把新娘壓倒在床上強吻臉頰，甚至還伸出「鹹豬手」拍打新娘臀部，影片曝光引發眾怒，其中有男親友辯稱這是當地習俗，「摸一下新娘屁股三年不生病」。



就算真的是習俗，這樣過時的行為也應該是時候停止了吧！（按圖了解）

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據《百姓關注》報道，2月9日12時許，江蘇省徐州市豐縣一對新人結婚，出現親朋好友強吻新娘與拍打臀部等不雅行為。影片中顯示，一白衣男子抱着紅衣新娘臉親吻，周圍有聲音喊着「一口兩口三口」，新娘只能無奈左閃右躲，另一名男子隨後也上前親吻新娘，甚至動手拍打其臀部。

新人朋友陳姓男子受訪表示此舉是鬧喜，「就親一下摸一下屁股，新娘肯定不反對，家人也不會反對，開心嘛！都是祖輩流傳下來的不都這樣！」他更表示屁股叫腚，「摸一下新娘的屁股三年不生病，這是風俗，晚上還繼續喝酒。」

不過，《極目新聞》於2月10日報道，當地豐縣婦聯回應此事稱，當地沒有親吻新娘臉和拍打臀部的風俗；豐縣民政局工作人員在接受媒體採訪時也表示，當地沒有這種風俗，應該是個人的惡作劇；當地多位婚慶從業人員也表示，當地沒有這樣的風俗。

影片在網絡流傳，不少網民批評這種行為就是佔便宜：

．「這是甚麼爛風俗！明擺着揩油」

．「打着風俗的幌子耍流氓」

．「這得算猥褻了吧！」



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