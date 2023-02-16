陸劇被控虐貓致死引眾怒後事件真相大反轉　造謠者被判刑7個月

此前，陸劇《當家主母》劇組曾陷「虐貓」風波，網傳影像十分駭人，引發眾怒和網民討伐，該劇也遭遇部分極端差評。劇組則多次發布澄清聲明，並就「劇組虐貓」謠言於2021年12月向東陽市警方報案。經查，劇組因拍攝致貓死亡等事實不成立。東陽市檢察院比對調查後確認，「當事貓」正在另一個劇組參與拍攝。



2022年3月，東陽市檢察院對在該事件風波中推波助瀾、散布相關謠言的劉某，以涉嫌尋釁滋事罪提起公訴。同年5月，法院判處劉某有期徒刑7個月，現判決已生效。



據檢察日報，2021年11月，由東陽市某影視公司投資拍攝的電視劇《當家主母》第32集中，出現過一隻白貓從桌上狠狠摔下後口吐鮮血死亡的鏡頭：

引發爭議相關畫面。（網絡圖片）

在微博上，有自稱是《當家主母》劇組場務的人員劉某爆料，劇組為求逼真效果，假戲真做，給貓咪注射了4次至5次不明液體，毒死了「貓咪演員」。亦有自稱為該劇群演的網民發文稱白貓被電擊而死，一時輿論四起。

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報道稱，劉某為蹭熱度，將微信小號偽裝成劇組場務，自導自演偽造「已將白貓摔死處理」的聊天記錄，並向某擁有400多萬粉絲的「微博大V」轉發爆料。

隨後，未經核實真偽的「貓咪確認死亡」消息被散布網絡，「劇組虐貓」相關話題衝上微博熱搜，該劇評分暴跌，廣告商紛紛撤資。2021年12月，該公司向東陽市公安局報案。

通報稱，經公安機關調查，劇組因拍攝致貓死亡等事實不成立。由於關注者眾多，此事亦引起東陽市檢察院提前介入引導偵查，承辦檢察官輾轉多方，找到了貓主人和正在另一個劇組參與拍攝的「當事貓」，確認為此前劇組中的白貓。

2022年3月，東陽市檢察院對劉某以涉嫌尋釁滋事罪提起公訴。同年5月，法院判處劉某有期徒刑七個月，現判決已生效。

案件延伸治理：「白貓案」背後是大眾對動物演員安全的高度關注

案件告一段落後，東陽市檢察院結合最高人民檢察院規範安全生產「八號檢察建議」精神，建議橫店影視文化產業集聚區管委會，加強對動物演員的安全規範管理，引導影視企業正確面對網絡輿情、加強群眾演員法治教育等。

目前，橫店影視相關部門正聯合公安機關等探索逐步建立動物演員的管理規範，加強對動物演員的保護，探索動物保護公約等相關劇組協議，倡導盡可能使用經過專業訓練的動物進行拍攝，適當運用技術手段，不傷害、不虐待動物。

電影《現代啟示錄》（Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979）劇照，片末曾展示屠宰一頭水牛的過程畫面。

而在世界電影史中，動物演員和動物保護的問題一直受到爭議。1903年，短片《電擊大象》（Electrocuting an Elephant）記錄了一頭大像被高壓電電死的全過程。

1939年的影片《蕩寇志》（Jesse James）片末，劇組將馬匹從懸崖推落，導致馬匹脊梁摔斷後溺亡，引發公憤。隨後，美國電影協會與美國人道協會簽訂合約，確保虐殺情形不再發生，著名的「No Animals Were Harmed（沒有動物受到傷害）」標識由此誕生。