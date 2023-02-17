大陸恢復審批港澳台演出　周杰倫、任賢齊等多名藝人有演唱會計劃

據中國演出協會官方微信公號消息，周四（16日）開始，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。據指周杰倫、五月天、周華健、任賢齊等港台藝人，年內都有演唱會計劃。



文化和旅遊部市場管理司週四向各省、自治區、直轄市文化和旅遊廳（局），新疆生產建設兵團文化體育廣電和旅遊局，發布文化和旅遊部市場管理司關於優化涉港澳台營業性演出管理政策的通知，指為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，促進演出市場恢復發展，根據國務院聯防聯控機制綜合組《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》和《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》要求，經研究決定，即日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。暫緩新批涉外營業性演出活動（演職人員已在境內的除外）。

各地要繼續加強對營業性演出活動的審核把關，督促演出舉辦單位執行「乙類乙管」後的疫情防控措施，持續推動演出市場繁榮發展，更好滿足人民群眾精神文化需求。

中國演出協會指，經業內調研了解，包括周杰倫、五月天、周華健、任賢齊、劉若英等港台藝人，以及李宇春、毛不易、張藝興、許嵩、張傑、華晨宇、薛之謙、許巍等內地藝人在內的數十組藝人，年內都有演唱會計劃。

一同升溫的還有大型音樂節，僅兩家音樂節品牌頭部機構，已分別確定在十多個城市落地大型音樂節項目。尤其今年第二季度起，演唱會和音樂節將進入相對密集期，各地已出現不同程度的大型場館排期緊張狀態。業界預判，今年到明年，演唱會市場的競爭將非常激烈。