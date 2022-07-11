周杰倫新歌裏藏著神秘四川畫家　他的畫作《五裸女》3億在港賣出

7月6日周杰倫發佈最新專輯《最偉大的作品》，迅速引爆話題。新歌MV和歌詞裡藏了許多藝術家和文學家的作品，包括莫內的《睡蓮池上的拱橋》、雷尼·馬格列特的《戴黑帽的男人》和徐志摩《再別康橋》等．其中巴黎華裔藝術家常玉也引發網民討論。



常玉出生於清末，是四川南充富貴家庭的孩子。他在20歲就前往巴黎留學，也是中國第一代赴法國油畫家中，少數進入西方藝術潮流中心的人，一生旅居國外。常玉繪畫風格特殊，融合東西方，有「東方馬諦斯」的美譽。他的知名畫作《五裸女》2011和2019年在香港拍賣都創下天價紀錄，2019年以2.66億港幣落槌，連佣金一共3.03億成交，創下香港當年拍賣紀錄。



周杰倫新歌中有演員扮演常玉，歌詞裡則提到「寂寞的枝頭才能長出常玉要的花朵」。（周杰倫MV截圖）

留學巴黎成為「東方馬諦斯」

1895年常玉出生於四川順慶府南充縣的富商家庭，15歲就開始學習畫畫，在五四運動掀起的熱潮下，由大哥常廷傑全額資助，於1920年轉赴法國留學，與徐悲鴻，林風眠、顏文梁、方幹民等成為中國最早期的留法學生之一。

1921年常玉和徐悲鴻、張道藩等留法學生組織「天狗會」。1925年他的作品入選法國秋季沙龍元。1929年常玉認識了當時巴黎最有名的收藏家Pierre-Henri Hoché，作品得以在法國的多個畫廊展出，是當時中國旅法留學生中最成功打入西方潮流圈的。據了解，常玉曾經好幾次差點走紅，但卻因性格清高，時常與畫廊爭吵，多次與名利擦肩而過。

常玉並未如徐悲鴻等人選擇歸國發展，除1938年常玉因哥哥過世而歸國外，曾短暫待過美國紐約，剩下的時間都旅居巴黎，常玉曾與法籍美術學生結婚，但婚姻僅維持兩年。經濟狀況方面，常玉因出生富商家庭，出手闊綽，在1938年更繼承高額遺產，但僅兩年就被他花光，此後常玉開始陷入貧困，要做水泥工、陶藝等維持生計。

1966年8月，常玉意外死於煤氣洩漏中毒，死後兩天才被發現。當時的常玉已窮困潦倒，安葬的費用據傳還是當地警察找到常玉打工的越南餐館，讓餐館老闆出錢，才把他安葬在巴黎郊區的公墓。他死後作品流落到巴黎的拍賣行和跳蚤市場，當時論斤拍賣，一捆不過幾百法郎。

錯換護照錯失來台機會 畫作多留台灣

在過世前一年(1965)，常玉開始將部分畫作寄往台灣，當時他常玉順利拿到中華民國護照，並打算辦完畫展後定居台灣教書。但常玉在出發到台灣前先去了埃及旅遊，當時的埃及已跟中華民國斷交，改與中華人民共和國建交。

因此，駐巴黎的埃及領事不肯在中華民國護照上蓋上簽證，常玉於世趕往中華人民共和國駐法領事館申請護照。當時的常玉並不了解政治情勢，把中華民國護照留在中華人民共和國領事館「抵押」。常玉在順利自埃及返回巴黎後，卻換不回那本中華民國護照，無法動身前往台灣，也缺乏穩定收入，隔年常玉就因煤氣外洩過世。

常玉的作品90年代在台灣翻紅，他的許多畫作也都在台灣。1988年台北市立美術館舉辦「中國巴黎」展，常玉逐漸進入藝術評論家、藏家的視野。1992年，常玉的作品《瓶菊》第一次在蘇富比台北順利拍出。

當時有台灣的畫商不知道常玉已經病逝，想赴巴黎購買更多畫作但只找到常玉的墓地，當時常玉的公墓租約剛好到期。1998年，台灣商人為常玉的墓地又續租了30年，讓常玉不至於沒有地方安眠。

常玉絕筆之作《孤獨》（網上圖片）

2017年8月，常玉位居四川的親姪子常錦茂，曾跨海來台委請律師要求返還常玉生前自巴黎寄往台灣的一批畫作，台灣教育部則主張「人在大陸地區的常錦茂等家屬沒有其繼承權，且常玉過世前2年都未討還畫作，已默示拋棄所有權」。

台北地院則稱，「常錦茂是大陸地區人民，依法最多只能繼承新台幣200萬元，超過部分歸屬台灣地區同為繼承人，此批畫作每幅平均市場價格已高達3億零300萬元」法院駁回常錦茂之請求，全案仍可上訴。

常玉的《五裸女》兩次在港拍賣都創天價

常玉的畫作，以早期的花卉和後期的裸女最具特色。其中《五裸女》繪於1950年代，尺寸120 x 175cm，是常玉裸女油畫中最大人物數量最多的一幅。

常玉的《五裸女》2019年以天價3億港幣賣出，創當年拍賣紀錄。（網上圖片）

2011年，常玉的《五裸女》在香港羅芙奧春季拍賣會以1.28億港元成交，打破華人畫家油畫拍賣紀錄。2019年，《五裸女》重新登上拍賣場，在香港佳士得的晚拍中以3.03億港元成交，刷新常玉油畫拍賣紀錄，成為亞洲油畫第二高價。

值得一提地是，在周杰倫推出新歌《最偉大的作品》前，周杰倫粉絲賈逸可自己創作的歌曲《常玉》也獲得周杰倫點讚，除可見粉絲對周杰倫對結合藝術作品和音樂的精準預測外，也可見周杰倫對畫家常玉的喜愛。