「不要跟你老公發生關係」　傳偷情訊息至工作群河南2幹部被免職

「不要跟你老公發生關係，你的身體只屬於我」，網傳河南焦作一名郭姓幹部，疑似誤將給同為當地幹部的情婦的訊息傳送至工作群組，引發廣泛關注。當地官方周二（21日）通報，事發後已對涉事二人進行免職處理，目前案件正在進一步辦理中。



河南焦作一名郭姓幹部，疑似誤將給同為當地幹部的情婦的訊息傳送至工作群組。（網上圖片）

網傳截圖顯示，郭某某凌晨0時6分疑似誤將給情婦張某的訊息傳送至，名為「示範區安委會成員單位」的微信群組中。當中稱「張X，睡了沒？要頂住壓力，即使全區知道咱倆開房又怎樣？你老公知道又怎樣？不是都沒事嗎？我都能擺平。」

郭某某又談及自己的升官計劃，「年後領導把我調到住建局，你在城改辦，咱倆聯手全區工程就是咱們的，已經給你提了副科了，我正科，將來咱倆還要提副縣呢。」

郭某某最後一句更說，「不要跟你老公發生關係，你的身體只屬於我。」截圖顯示，郭某某其後又傳送了一條長約6分40秒的影片，不過內容就未有顯示。

綜合內媒報道，上述群組為焦作市城鄉一體化示範區安委會的工作群組，郭某某名為郭朝輝，曾任示範區城改辦主任，他的職務去年被調整為示範區住建局黨組副書記兼城改辦主任。而張某則疑似為當地某科科長，後亦已升職為城改辦副主任。

事件經過曝光後引起廣泛關注，河南焦作示範區聯合調查組周二就此發布通報指，上述不雅訊息發布時間為今年1月18日，事發後，示範區黨工委已對涉事的城改辦主任郭某某、副主任張某進行了免職處理。目前，案件正在辦理中。進一步調查結果將及時予以通報。