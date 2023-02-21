主播資助農村老人是假慈善？　村民：派3000元，拍片後收回2800元

近年鄉村直播興起，有主播會售賣農產品、手工製特產，亦有主播會分享鄉村生活、美食、風景等。

在某影片平台上，自媒體博主「雲南波波」展示了生活在四川涼山一對祖孫的生活環境，只見房屋破舊，室內燈光昏暗。

不少網民見到如此慘況後直呼「太心酸」，更留言想資助，但有網民就懷疑影片的真實性。

《封面新聞》報道，片中一對祖孫生活的破屋，事實上只是在菜地旁用於擺放工具的小房屋。有村民更透露，前述博主自稱「資助」一名老人3000元（人民幣，下同），但拍片後又收回2800元。



自媒體博主「雲南波波」（曾用名：波波善行）的影片展示了涼山一名老婦和女童的簡陋生活環境，並稱女童是老婦撿來的孤兒，兩人相依為命，生活在一間破舊的房屋，室內燈光昏暗，兩人在火塘邊吃飯，身旁堆滿雜物。

片段中拍攝的地方，位於四川涼山州西昌市馬鞍山鄉。不過，當地多名村民確認，「雲南波波」拍攝的多條影片內容都是自導自演，他更曾向村內的老人借錢擺拍「派錢」。

「雲南波波」發布了多段在四川涼山捐助他人的影片。（影片截圖）

向村民借錢擺拍「派錢」

前述博主曾發布過他向老人派發現金資助的影片，他一邊將好心人資助的3000元現金交給旁邊的老人，一邊叮囑她要把錢放好，「1、2、3……這個2000元我送給那個孤兒，然後這個3000元你就拿着，過兩天給孩子上學時候用」，並配文「已經安排好，感謝大家支持」。

片中收錢的老人，是馬鞍山鄉馬鞍村的黑木婆婆。黑木婆婆憶述，當時，一名拍片的年輕人確實給了3000元現金，但拍攝完成後，對方又收回2800元。

黑木婆婆稱，「雲南波波」曾多次到過她的家，期間有送過衣服、即食麵、水果等，但因語言不通，她聽不懂對方說話，溝通要靠她的孫子來翻譯。黑木婆婆又稱，對方曾向她借錢拍攝影片，「我還擔心他不把錢還給我，但拍完視頻，他就把錢還了」。

祖孫兩人蝸居破屋？

在「雲南波波」拍攝的影片中，更有一對祖孫蝸居破屋。惟片中主角肖婆婆介紹，所謂的破屋其實是建在菜地旁的生產用房，主要擺放背簍、鍋、水壺等雜物，「因為我的菜地在旁邊，所以這裏放了一些東西，但我沒有住在這裏。這間屋裏沒有電，也沒辦法住人」。

至於片中的女童，亦非肖婆婆的孫女。馬鞍山鄉馬鞍村黨支部書記肖偉介紹，該名女童是博主片中「村長」的女兒，但所謂的村長，只是村民張某。

對於變成村長，張某一臉無奈，「我只是一個普通的村民，我也不曉得，他為什麼要說我是村長」。

張某透露，片中女童確實是他的女兒，答應配合拍攝是因為博主稱可以資助女兒直到上大學，「他告訴我，他是做慈善的，可以找人資助我的女兒一直上到大學，我就同意配合他拍視頻了」；在得知該博主的影片有問題後，他已提出讓對方刪除相關影片，並拒絕對方提出的「資助」。

女童沒有戶口不能上學？

「雲南波波」曾發布過介紹馬鞍山鄉一對姐弟的影片。在片中，姐弟兩人每天上山背柴，平日只能吃薯仔，即使姐姐成績很好，但因為沒有戶口，只能在家中放羊。

2月16日，在西昌市巴汝鎮某小學，片中女童阿依（化名）透露，其實是「一名叔叔」教姐弟兩人擺拍，「平時只吃土豆，還讓我弟弟假裝哭，這些都是那個叔叔教我們的」，又告訴她拍片就能有衣服和錢。阿依表示，對方曾給過姐弟兩人500元，但拍攝結束後，又收回其中300元。

對於姐弟兩人不能上學的說法，阿依的老師澄清，阿依姐弟兩人在一至四年級都在當地村小就讀，五年級時轉入該校，目前正在學校就讀，並無輟學，且姐弟兩人都有對應身份證號和學籍證明。

目前，涼山州相關部門正在對「雲南波波」及相關事件展開調查和處置。