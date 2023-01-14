山東農村銀行代辦員突然死亡　30多戶逾千萬存款不知去向

《中國新聞周刊》報道，近日，山東肥城劉先生指出，父親長期在一個名為「肥城市農商行農村金融社區服務點」存錢，2022年11月該服務點代辦員突然死亡，服務點被摘牌。



他拿著父親的存摺去鎮上的山東農商行取錢，卻被告知存摺上的13.7萬元（人˙民幣，下同）實際只有1142元，且存款記錄很多是手寫的，那名代辦員也不是銀行工作人員，銀行讓其報案處理。



據劉先生稱，村裡老人為圖方便，都會選擇去這個服務點存錢，此前這些存款在代辦員那裡就能取出來，不過「取小額行，大額取不出來，他讓你等等，當時沒有。」但村民依然非常信任這名代辦員，認為該代辦員是「挺實在，很老實的一個人」。

劉先生表示，據他瞭解，目前該村涉及儲戶約30多戶，共計千萬元存款不知去向。肥城市山東農村商業銀行回應稱，已關注到該問題，正在落實了解有關情況，需要等待公安機關偵破的結果。肥城市公安局經偵大隊則稱，公安機關正在偵查階段，不方便透露案件詳情。

2022年4月河南傳出有多間村鎮銀行先後「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元（人民幣，下同）被騙取，河南當局更利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，將存戶的健康碼變成「紅碼」。7月10日3000多名存戶聚集河南省會鄭州人民銀行大樓外維權，又遭身著白衣的不明人士圍攻。

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此前，河南鄭州市民張先生接受《香港01》訪問時提到，村鎮銀行、農村信用合作社等往往以「方便貸款、高利息」吸引地方百姓，透過「野路子」（非法手段）替村民辦理高利息貸款解決急用，監管存在問題。



不過，有網民稱山東農村銀行代辦員事件與爆雷無關。有網民稱「應該是代辦員私吞了，人死了債也追不回來了！」、「農村老人太好騙了」、「這年代還有用手寫的，錢應該都沒有存到銀行吧！」