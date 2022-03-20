「舊衣回收」存黑色產業鏈　打着慈善旗號收衫轉賣即年賺數十萬？

為鼓勵大眾善用資源，不少社區內都會放置舊衣回收箱。不過，內地傳媒日前揭發販賣回收箱舊衣物的黑色產業鏈，只要在網購平台上定製印有「慈善」、 「公益」字樣的衣物回收箱，放到小區門口收集衣物，就能二次售賣並從中獲利。



《澎湃新聞》報道，在電商平台上可直接購買舊衣回收箱，不需要提供任何公開募捐資格證明，回收箱上的文字可以定製，有商家甚至建議印上「慈善總會」吸引市民捐贈，以回收到更多衣物，定制價格低至99元（人民幣，下同）。

曾做過「舊衣回收箱」生意的知情人士稱，第一年投入20萬元購買舊衣回收箱、走關係，「每年輕輕鬆鬆賺五六十萬」。他介紹，一般是向小區物業經理給予「好處費」後才放置回收箱，而「好處費」也有暗中標價，「住戶率在 1000 戶以下的，1 個箱子一年就是兩三百塊錢，住戶率在 1500 戶以上的，1 個箱子一年就是 500 塊錢」。

知情人表示，如果將舊衣按照新舊挑揀後出售，利潤就會更高，「那些買了『桶貨』的分揀一下利潤更高，質量好的洗一洗就直接拿去賣了，質量差一點的出口到國外，破破爛爛的也能製成拖把、填充什麼的」。

3月17日，民政部發布「關於禁止不具有公開募捐資格的組織或者個人以慈善名義開展廢舊衣物回收的提示」，指近期有個別社會組織、企業、個人等在不具有公開募捐資格的情況下，打著「慈善」、「公益」等名義開展廢舊衣物回收活動，甚至將公眾捐贈的舊衣物銷售牟利，違反《慈善法》規定。

提示指出，在公共場所設置廢舊衣物募捐箱，屬於公開募捐活動。《慈善法》規定，只有具有公開募捐資格的慈善組織才能開展公開募捐活動，其他組織或者個人不得開展公開募捐活動。

具有公開募捐資格的慈善組織開展廢舊衣物公開募捐時，應嚴格按照《慈善法》及相關法規政策要求制定募捐方案，在顯着位置公布組織名稱、公開募捐資格證書、備案的募捐方案、聯繫方式、募捐信息查詢方法，並主動公布公開募捐信息。

民政部提醒，公眾參加舊衣捐贈活動前，應先核實活動舉辦方的合法身份和是否具有公開募捐資格，可通過全國慈善信息公開平台「慈善中國」查詢相關單位是否為具有公開募捐資格的慈善組織。