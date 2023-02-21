馬戲團兩女童表演時高空墮下　網民斥官方勿推卸責任「先救人吧」

山東東營市有兩名女童，在馬戲團表演高空雜技時從空中墮下，其中一人倒地不起。

2月21日，馬戲團相關負責人稱，兩名女童是排練時墮下，沒有受傷。警方表示，會送女童到醫院作全面檢查。



影片可見，兩名年齡相若的女童正被吊環吊在空中，完成雜技動作，吊環突然抖動，兩名女童隨即從空中墮下。工作人員立即上台，其中一名女童先行離場，另一名女童仍躺在地上，隨後被工作人員抱走。

《極目新聞》報道，涉事的是東營市辛店街道吳橋皇家馬戲團。

馬戲團相關負責人稱，事發於2月20日晚上8時許，當時兩名女童在排練，因為手滑不慎從約2米高空墮下，「排練現場也有保護措施，摔落處有氣墊。警方已經來查看過，兩個小女孩沒有事，躺在地上的女孩也沒有受傷」。

負責人介紹，兩名女童年約7、8歲，都練習雜技多年，兩人事後已送院檢查。

警方稱，2月21日上午已去現場查看，墮地的女童無礙，但之後會送她去醫院檢查，看是否有隱患。

東營區文旅局通報稱，兩名小演員在吊環表演中跌落（下方有護墊保護）。經東營區人民醫院診斷，一人皮膚擦傷，一人未受傷，腦部CT，肩部、足部X射線檢查均未發現異常。當局已責令該馬戲團停業整改，演出備案等問題正在進一步調查處理中。

東營市東營區文旅局工作人員表示，20日上午曾到馬戲團檢查，發現它手續不全，當時已下達文書，明確要求暫停營業，在取得營業性演出備案前是不許營業，「而且再三囑咐過，這樣應該是擅自營業了」。目前，文旅局工作人員已到場調查。

兩名女童表演高空雜技時從空中墮下。

網民睇法：

文旅別忙著推卸責任，馬戲團有幾個手續齊全的，先救人吧。



為什麼非要搞馬戲團這種活動，真不知道有啥好看的，用人去做冒險動作，娛樂誰呢？



拒絕馬戲，拒絕動物表演



誰管你是不是擅自營業，現在都是關心小孩怎麼樣



她摔下來是因為手續不全？



都什麼年代了，居然還有馬戲團的存在？ ？ ？



我只關心那兩個女孩的身體情況



上面那個女孩子後腦勺著地，看摔的不輕



平常不管，出事推卸責任。

