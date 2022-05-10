有片｜100公斤女孩扮楊貴妃走紅　每天表演9小時：被認可很美妙

近日，西安又一大唐文化相關街區亮相，高度還原的唐朝場景讓很多人前去打卡。隨之受到關注的還有街區內楊貴妃的扮演者100公斤的胖女孩王宇。



據《央視網》報道，28歲的王宇之前因為生病吃藥讓體重不受控制，為此也遭受過一些異樣的眼光。喜歡上漢服的她，現在成為楊貴妃的表演者受到了大家的喜愛。每天表演9個小時雖然累，但是她很享受。

她利用自己的身材特點，扮演楊貴妃一舉成名，重新獲得了自信。王宇強調，當她穿上漢服的時候，有種發自內心的愉悅感。她說所做的事情被人認可，是世界上最美妙的事情。「人應該要保持樂觀向上的心態，自信的人總是最美的。」她說。

王宇投入表演事業後，也在個人社群以「楊貴肥」為名創立帳號，對於不少酸民留言訕笑，王宇表示，之前看到評論都會躲在家裡哭，只能把自己在任何狀態下打扮得特別美特別漂亮，保持善良和樂觀的心態。

+ 12

從媒體拍攝的影片中可以發現，王宇扮演的唐貴妃在接區內穿梭，吸引不少遊客駐足拍照，她也主動鑽研唐代人平時生活所做的風雅之事，包括煎茶、唐果子等表演，她透露，「表演前化妝加盤頭需要3至4小時，由於唐代人對美的追求很極致，額頭上的花鈿需要一筆一筆親自畫上。」

有網民表示，雖說肥胖對身體不好，但是王宇是因為生病吃藥導致的肥胖難以避免。最重要是在這以「白幼瘦」為美的審美時代，她懂得正確看待自己接納自己，實現自己的價值。「美不美主要看個人，不可能要求審美觀一致。所謂蘿蔔青菜各有所愛，健康才是最重要，她值得有容貌焦慮的女孩去學習。」他說。

也有網民認為，每個人都獨一無二，高矮胖瘦更是不同人的特徵，雖然外貌十分重要，但不是衡量一個人的唯一標準，也許有的人會因為身體自卑，但是楊貴妃的扮演者王宇卻十分自信。「她熱愛工作，熱愛漢服，也愛自己，並不會過分在意別人的眼光。希望每個女孩都能像她一樣展現自信的一面，活出最真實的自己！」他說。

不過有網民也有不同的看法，微博用戶「波斯小昭1」發文稱：「能不能不要昧著良心誇？楊貴妃若長這樣，唐玄宗會要她？你們太侮辱正常人的審美觀了，太侮辱一個盛唐皇帝的審美觀了。」這位網友的話得罪一些網友，很多人用「不能歧視肥胖」來批評該網民。

不過微博用戶「波斯小昭1」似乎並不在意，又回懟了旗魚網民：「你們關起門來誇，指鹿為馬，那不關我的事；但是在大庭廣眾之下誇，上熱搜來誇，生怕別人不知道地誇，那就關我的事了。誰要讓我辣眼睛，我必刺他的心。」意外掀起一場關於審美的論辯。

關於楊貴妃體態的說法，宋代蘇軾的詩《孫莘老求墨妙亭詩》中有「短長肥瘦各有態，玉環飛燕誰敢憎」一句，後世遂以成語「環肥燕瘦」而附會，認為楊貴妃體態較胖。白居易的《長恨歌》寫楊貴妃：「侍兒扶起嬌無力」，扶起胖人是不會讓人覺得嬌弱無力的。而楊貴妃擅長於胡旋舞、「霓裳羽衣曲」等等舞蹈，楊貴妃很可能並沒有後世一般所認為的肥胖。

盤點多版「羞花」楊貴妃：

+ 19

王宇版楊玉環影片：