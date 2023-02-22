11年前被確認死於車禍重慶翁｢復活｣　當年誰被火化成家屬心中謎團

重慶一名患有精神疾病的老人2012年走失，其「屍體」在失蹤20多天後尋獲並被家屬認領火化。未料，「死者」在11年後竟奇跡般「復活」，與曾相依為命的二哥團圓後失聲痛苦。



周康羅被送到救助站時，帶著破舊的帽、留著長長的鬍鬚和頭髮。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報道，周康羅因幼時受到刺激而患上精神疾病，他一生未婚未育，一直跟隨二哥二嫂一家生活在重慶忠縣馬灌鎮玉龍村。2012年，周康羅被送進家附近的一間安老院，後又因身體原因被送入當地一間醫院接受治療，但住院不久後周康羅的家人就接到其走失的消息。

家屬幾經找尋後未果，直至走失的20多天後，當地一所糧站附近發現了一具因遭遇車禍而面目全非的男性屍體，因位置距離醫院不遠加上五官已經不清晰，當地有關部門從體貌特徵等方面判斷，確認死者正是失蹤的周康羅，家屬認屍後亦接受了這一「死訊」，並將屍體送去殯儀館火化安葬，從此不再繼續尋人。

雖已說不出話，但周康羅很快認出了趕來的家屬並寫出他們的名字。（瀟湘晨報）

事件的反轉發生在11年後，一張在當地被多次轉發的尋人啟事顯示，救助站和醫院正為一名老人尋找家人。這名老人剛被送到忠縣救助站時，帶著破舊的帽、留著長長的鬍鬚和頭髮，後因生病被送入當地一間醫院，醫護人員替他修剪了頭髮和鬍鬚後露出了本來的樣貌，這亦令周家人意識到周康羅可能還活著。

周康羅的家屬趕到醫院確認後，發現眼前的老人正是周康羅，他身形瘦削、無法開口說話，但卻很快認出了趕來的家屬並寫出他們的名字，隨後周康羅被帶回曾經生活過的二哥家，見到多年未見的二哥後周康羅失聲痛苦。周家人稱，「雖然很離奇，但我們已經確認了，這個死而復生、失而復得的人，就是周康羅。」目前，由於身體原因，周康羅仍然在醫院接受治療。

目前，由於身體原因，周康羅仍然在醫院接受治療。（瀟湘晨報）

及至周一（20日），忠縣警方介紹，2022年夏天工作人員在巡邏時，發現一名在山上流浪的老人，於是將老人送往救助站，但並不清楚老人的身份，以及他曾經被誤認為死亡一事，「當時為了確認老人的身份，派出所有對他進行人臉比對，但是當時沒有比對成功。後來還詢問調查了周邊的區縣，看看有沒有合適的身份人員走失，也沒有收穫。於是，工作人員將來送去了救助站，之後的事情並不清楚。」

值得注意的是，周康羅「死而復生」的問題亦接踵而至，家屬表示，周康羅的戶口早已被註銷，他曾得到的保障全都沒有了，接下來該以什麼樣的方式繼續生活，仍是一大難題。此外，周康羅11年裡究竟經歷了什麼？11年前的死者到底是誰？亦成為了周康羅家屬心中亟待解決的謎團。