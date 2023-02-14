重慶狠父拋親兒女落樓　被判死刑寫信求原諒　前妻質疑：只想保命

2020年，重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及婚內出軌對象葉誠塵共謀後，由15樓家中拋出墮地身亡。兩人犯故意殺人罪，一審被判死刑。

張波的前妻陳美霖日前透露，今年1月，對方連寫3封信表達懺悔，請求原諒，但她與家人都不會認可，更懷疑對方是因二審開庭在即，「他們是想保命或其他目的」。



陳美霖在抖音拍片稱，張波分別於今年1月1日、1月14日、1月27日向她寫了3封信表達懺悔，並請求她原諒。

在第一封信中，張波寫道，「心中有太多的懺悔、內疚想對你說。真心由衷地對不起兩小孩、你以及家人們。兩年來我每天都非常痛恨自己。痛恨自己為何就做出這般傻事……」。

張波稱，「這是我這輩子做的最後悔的事情。千言萬語都無法表達我心中對你們的內疚、懺悔，這輩子對你也沒有太多的彌補」。

1月14日，張波再寫信給陳美霖。他在信中表示，「此時此刻讓我想到你們悲痛和難過的心情，我心裏深深感到懺悔、憐憫和悔過，在此由衷對你以及家人表示真誠的抱歉」。張波還稱，希望陳美霖去祭祀孩子時幫他上一炷香，「讓我心裏也贖贖罪」。

1月27日，張波在信中稱「剩下的時間已不久了，現目前我最渴望就是收到你的回信」。他表示，「自從接判回來後，我就不斷地做夢和回想跟你和孩子在一起的時光，特別是做夢夢到的畫面是多麼的幸福美滿，後來驚醒後我是多麼的後悔、自責，我是多麼希望夢是真的，讓我一夢不醒該多好」。

對於張波的懺悔信，陳美霖及其家人均表示不認可，「事情發生這麼久了才來懺悔，早前的時候難道就沒懺悔麼？二審開庭在即，他們是想保命或其他目的」。

2月8日，陳美霖向張波回信，並在信中寫道：「你知道嗎？只有自己坦然接受判決死去的才叫贖罪，想盡一切辦法拖延時間、只為苟活、只為逃避法律制裁，最後仍然難逃一死的叫懦夫」。

在信中，陳美霖希望張波不要再以任何愛的名義來求得原諒，「因為你從來都不是一個好丈夫，不是一個好兒子，更不配做一個父親……為了兩個孩子，我必須看到你們死，不惜任何代價」。

據此前報道，張波因葉誠塵無法接受其有小孩的事實，而對自己的2名親生骨肉起殺心。2020年11月2日，兩人多次商討後，張波將其兩名親生兒女從窗戶拋出，以製造意外墮樓的假象。經警方調查，證實張波與葉誠塵的作案動機，二人因涉故意殺人罪被捕。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院一審開庭，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

法院一審認為，張波與葉誠塵共謀，採取製造意外高墜方式，故意非法剝奪張波兩名親生未成年子女的生命，致二人死亡，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪。二人的行為突破法律底線、道德底線、人倫底線，作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，社會影響極其惡劣。

此前，張波、葉誠塵已在法定上訴期內提出上訴。關於二審開庭時間，重慶市高院宣傳處相關負責人表示，暫未收到開庭消息，若有開庭安排會及時通知。