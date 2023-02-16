湖南女慘遭丈夫割喉傷口逾16cm　警方：疑犯已被刑拘

湖南張家界近日發生一宗駭人聽聞的傷人案，一名女子在社交平台上發片稱，她遭前男友報復割喉，留下長達逾16cm的傷口，其還是自己掙扎去的醫院。警方證實女子自述被傷害的情況屬實，但仍需要等待傷情鑑定結果出來後再作進一步判定，而疑犯目前仍在被行政拘留。

周四（16日）晚間，當地警方發布通報指，受傷女子無生命危險，而傷人男子已於2月8日下午因故意傷害他人身體被依法行政拘留10日，目前，他已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



據報道，該女子被毆打流產後，與男友分手，結果遭到對方以割喉方式「報復」。女子自述表示，事發於2月7日，當時前男友持水果刀割她的喉，且認為是有預謀地進行的，「所以才把刀帶著」。她又展示頸部傷口，透露其長達16.5cm，「為了不讓他怕我沒死補刀，我還鎮定的安慰他沒事」。

最後，男子掉下事主一人逃走，事主遂自行捂著脖子離開，掙扎去求醫。該女子還絕望地稱：「他拘留放出來我該怎麼辦？」

事件引起輿情關注，2月15日，張家界市公安局負責人介紹，女子自述被傷害的情況屬實，但仍需要等待傷情鑑定結果出來後再作進一步判定。而疑犯目前被行政拘留，若事主達到輕傷標準，警方會對疑犯採取刑事拘留措施。至於事主關於疑犯「被拘留10天後將被放出」的表述，則與事實不符。

當地警方表示，疑犯目前已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。（微博）

及至2月16日晚，張家界警方發布通報指，經查，疑犯李某某（男，30歲）當日與妻子全某某（女，32歲）因家庭糾紛引發衝突，使用水果刀致全某某頸部受傷，李某某撥打急救電話後逃離現場。當晚9時許，李某某向公安機關投案自首。

2月8日下午，李某某因故意傷害他人身體被依法行政拘留10日。目前，經司法鑑定全某某為輕傷，李某某已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。