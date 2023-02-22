「異地戀接吻神器」爆紅　發明者談研發念頭：想與女友增加互動

近日，淘寶上出現一款專為異地戀情侶研發的產品「異地戀接吻神器」，稱可通過訊號傳導體驗親吻，引發熱議。

對於為何會研發出「接吻神器」，發明人蔣忠利介紹，大學期間與女友異地戀，「我就想着能不能有其他的方式來進行互動呢」。

他曾申請外觀專利，但現已失效，至於目前網絡熱賣的「接吻神器」，蔣忠利稱不清楚是誰在生產，但說明該產品具有一定市場。



《現代快報》報道稱，「企查查APP」顯示，常州機電職業技術學院在2019年申請了「遠程接吻裝置」專利，類型為發明類，第一發明人是常州機電學院2016級的學生蔣忠利。

資料顯示，該裝置專利申請日期為2019年3月25日，公布日期為2019年5月31日。2023年1月10日，法律狀態顯示為「專利權終止」。

據介紹，「接吻神器」包括嘴唇組件、壓力檢測傳導機構和遠程互聯手機軟件等，嘴唇組件通過壓力檢測傳導機構與中樞裝置相連，中樞裝置通過藍牙與遠程互聯手機軟件相連，可以解決異地戀的接吻問題，還能使具有口腔傳染疾病的人也能實現接吻。

蔣忠利介紹，大學時和女朋友是異地戀，平時只能靠手機聯繫，於是想到是否有其他方式與女友互動，遂萌生研發遠程「接吻神器」的想法。大二時，他在老師的鼓勵和幫助下，慢慢將想法變成實物。

蔣忠利稱，因為學校沒有再續費，「接吻神器」的專利已處於失效狀態，「說實話，當時受經費等等原因限制，我們做的這款東西還有很多改進提升的地方，但現在我有自己的公司，手裏還有其他的發明在跟進，沒有精力再去做這款裝置」。

對於「接吻神器」突然爆紅，蔣忠利直言感到很意外，並希望對這款裝置有興趣的人可以繼續開發。

目前，網上「接吻神器」的開箱測評體驗影片，相關產品甚至還有對應的App。蔣忠利表示，自己並沒有跟進這項專利，也沒有生產相應的產品，不清楚是誰在生產，但說明該產品具有一定市場，「讀書時的一個想法能轉化成這樣，我還是挺高興的，現在我的主要精力還是放在我自己的事業上」。

目前，蔣忠利正從事與樓梯相關的行業，利用他的製圖專業知識，改變傳統的樓梯工藝，從測量到安裝，實現全數字化。