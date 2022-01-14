遭親人虐待10年蘇州少女走上街頭與陌生人接吻　冀重尋人與人關係

85後蘇州姑娘錢儒雅，曾有一段長達10年的被親人精神虐待的經歷，這深刻影響著她對人與人「關係」的理解。2012年開始，她以攝影創作，思索現代人所面對的關係與困境，愛與傷害。



撰文：陳沁（一条） 責編：陳子文（一条）

她還原並自拍下曾經被傷害的場景，把憤怒與悲傷滯後地宣泄掉，以此思索自我的關係；她頻頻走上街頭，親吻陌生人，認為「親吻是比做愛更親密的事情」，以此去探索人在親密關係中的心理。

這些攝影作品，在日本、美國、意大利等多地出版並展出，也在社交網路引起眾多網友的反響與共鳴。一条來到錢儒雅的工作室，和她聊了聊人生命中的各種「關係」與「痛」。

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自己與自己的關係：被精神虐待的10年（自述：錢儒雅）

我1987年出生於蘇州，8歲之前，是一個正常小孩的生活。8歲之後，當時是下崗潮，父母一起去上海，就將我全權托付給叔叔管教。他是一個殘疾人，原先是大學副教授，學識比較好，但性格比較偏激，對我進行軍事化管理，極端的挫折式教育。我做錯任何事情，他會讓我罰站一整天，常常會用不適合小孩子聽的話來罵我，「你這個蠢貨」、「你這麼笨就不該被生下來」、「你這樣就是浪費糧食」，甚至讓我在飢餓的狀態下去做題目，因為他覺得小孩子要像狼一樣，餓一點會比較聰明。長大後有一年，我回到蘇州的老房子，看到他的房間的一面牆上，有兩個油膩膩的凹陷，一個是我的屁股，一個是我的後腦勺，可以想象在那10年，我被罰站了多少次。

除了罰站外，他也嚴格限制我交朋友，從小學、初中，甚至高中，「你以後不需要這些人作為你的朋友，所以你現在不需要朋友。」所以我從小到大，都沒有學習到和人建立關係的技能，一直非常疏離。8歲到18歲，人格形成的關鍵期，被與叔叔一起的生活覆蓋，那10年非常封閉、壓抑、麻木，還有不快樂。對我之後人生的影響非常深。

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人與物的關係： 你只是它收集的一個主人

很小的時候，我就開始收集娃娃，小學如果考試考得好，我爸爸就會給我買一個芭比娃娃或者仙蒂娃娃作為獎勵，從小一直沒有什麼朋友，娃娃就成了我最親密的夥伴。我覺得它們非常迷人，沒有靈魂，不會老、不會死，也不會難過，感受不到痛苦，不需要快樂。後來發展成收集癖，最多的時候，收集了50個BJD娃娃。當你收集東西到一定程度，數量變得非常龐大，非常佔據你的空間，同時你收集的東西，也會反噬你的生活。

2018年，我開始了《你收集的是一部分的自己》的拍攝，自己出鏡、自拍，來探討人和物之間的關係。這些娃娃是樹脂的，時間流逝，它可能會變黃，但可能幾百年都不會降解，比人的生命更長。所以你以為自己是它的主人，但你只是擁有了它的生命周期的短短一瞬間，其實你才是物收集的一個主人，而且還不是最後一個，人和物的從屬關係可能會倒轉過來。 這個項目都是通過後期來完成的，娃娃只有70公分，我將它後期做到真人大小，體現娃娃對我生活的陪伴作用。

最開始，我希望可以拍一張和娃娃的合影，當時看到了這個BJD，第一反應是它和我化了妝的樣子有點像，我就定做了一個娃娃，還定製了和我同款的紋身。當時看了一個男性歌手的MV，他躺在床上唱歌，身邊的女伴不停地換。我就有一個想法，我也想要拍攝一個女性躺在床上，身邊男伴不停地換，並用男的娃娃作為道具。我有一個專門用來放娃娃的櫥子，有一天，我就自己坐進這個櫥子，和娃娃一起拍了一張照片。我想表達的是，我常常覺得現實世界，有點融不進去，是否可以躲進娃娃的世界呢？為了逃避真實的世界，我在拍攝這一系列和娃娃的照片時，悉心打扮它們，挑選衣服、鞋子、假髮，這個過程讓我覺得很平靜，像是進入一個幻想的小世界。

但這個世界也並不完美，因為物慾的世界，其實只是填補安全感的一個黑洞而已。後來，我讀了很多心理學的書籍，想要知道自己在關係面前感到無能和不安全感的根源。我發現14、5歲的時候，因為從來沒有正常地和別人建立起緊密的關係，對我有根本性影響。我要不然就是過分獨立，要不就會過分依賴別人，這些都讓我非常困擾。但最困擾我的關係，還是親密關係。

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穿著隱形衣走上街頭 探討個體與群體的關係

當時有一個想法，就是「把自我消失」。《哈利波特》裏的隱形衣，後來有人還原是一種反光材料，在某種光線下乍一看是隱形的，因為它會反射周圍的環境光。我想，如果我做一個全是鏡子的衣服，會不會也有點像隱形衣呢？

我就用亞歷克鏡子縫了一件衣服，去人群裏進行一個行為和攝影。在某種光線下，顯得非常耀眼、獨特，就像現在很多年輕人說要特立獨行，有個性。但在另一種光線下，這個人就像消失了，泯然眾人矣。比如在那種亞文化的集會，你會發現每個人又都變得一樣了，我覺得這就像是個體和群體的關係。

我覺得人挺矛盾的，在面對各種關係時，我們會覺得很複雜，深受困擾。網上說，安全感是車裏有油，手機有電，卡裡有錢。我們越來越難以在關係中獲得安全感，所以現在其實是一個不太奢望情感安全，所以轉而去尋求物質安全的時代。但是如果任何關係都建立不起來——不管是和自己、和他人、和物，還是和群體——存在似乎就沒什麼意義了。

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