最北縣城美女局長-20℃拍片為家鄉代言　網民質疑「公款拍寫真」

為大力推廣旅遊業發展，內地多名小城官員都親自出馬，拍攝宣傳片為家鄉代言。繼新疆昭蘇縣副縣長一身紅衣、策馬雪原的影片「出圈」後，四川甘孜州、湖北隨州市文旅局局長都以古裝造型亮相拍片宣傳，備受關注。

近日，在零下20℃的黑龍江，塔河縣文旅局局長都波亦身著鄂倫春民族服飾為家鄉代言。不過，有不少網民都質疑她是「用公款拍寫真」。



影片中，都波身著鄂倫春族的白鹿服飾，在零下20℃的白樺林中演繹「森林的主人」。都波介紹，影片發布後有不少人通過影片關注到鄂倫春這個民族和當地的民俗文化，她為此覺得很值得。

都波進一步表示，作為文旅局局長，平時的日常工作亦比較繁重，白天主持普通的文旅工作，晚上構思、策劃、剪輯視頻、寫文案，周末節假日拍攝，「因為我們邊陲小城沒有拍短視頻的專業人員，團隊人員都是我們單位自己的職工，大家一起兼職做這個事。」

談及是否會遇到一些批評的聲音，都波說，有網民會質疑「局長是不是在用公款給自己拍寫真」，其實衣服是藉的兄弟單位的，沒有經濟成本，圖片也是自己修的。

據了解，今年是鄂倫春族下山定居70周年，全國鄂倫春族最大的聚集地就在黑龍江塔河縣的十八站鄂倫春民族鄉。塔河原名「小固其固」，鄂倫春語，為「水草豐盛的地方」之意，是大興安嶺高寒禁區中的最北最冷區域。

網民點睇：

「現在沒點才藝，都當不了文旅局局長。」



「各個旅遊局的局長真的下功夫了。」



「好漂亮啊！這是為了宣傳付出了好多。」



「難道不是作秀嗎？各個都想當明星，背後的投入和產出成正比嗎。」



「也希望各旅遊局長把軟硬件設施提升上來，回頭人嘩啦嘩啦的去，旅遊體驗賊（非常）差。」

