全面通關｜文旅部：恢復旅行社經營內地與港澳入出境團隊旅遊業務

中港將迎來全面通關，文化和旅遊部辦公廳周五（3日）發布關於恢復旅行社經營內地與港澳入出境團隊旅遊業務的通知，指2月6日起，恢復旅行社及在線旅遊企業經營內地與香港、澳門入出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。



據通知，即日起，旅行社及在線旅遊企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。其又提到三點工作要求，一是各地要高度重視，按照屬地管理原則，周密做好組織工作。要認真落實「乙類乙管」總體方案要求，宣傳倡導「每個人都是自己健康第一責任人」理念，提醒遊客出行前做好自我監測，確認自身健康狀況，行程中注意自身安全和防護，遵守內地與港澳人員往來相關防疫規定。

二是各地要指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項製度和規範，依法與遊客簽訂旅遊合同，及時在全國旅遊監管服務平台準確填報入出境旅遊團隊信息。旅行社要確保旅遊產品質量，提升旅遊服務水平，提醒遊客投保人身意外傷害等保險，倡導安全、文明、綠色、健康旅遊新風尚。

最後，各地要嚴格要求旅行社切實執行「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，依法查處「不合理低價遊」、安排遊客參觀或者參與違反法律、法規和社會公德的項目或者活動等違法違規經營行為，切實維護旅遊市場秩序。

文旅部要求各地規範經營活動、加強監督執法等。（澎湃新聞）

國務院港澳事務辦公室周五發佈關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知。2月6日零時取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

據攜程數據顯示，通知發出後，以香港、澳門作目的地的搜索量瞬間激增逾3倍，連帶港澳跟團遊產品瀏覽亦上漲180%。飛豬數據亦顯示，赴港澳機票搜索量瞬時增長逾2倍。同時，香港故宮文化博物館、迪士尼樂園度假區海洋公園、M+博物館，以及澳門大三巴牌坊、媽閣廟等，成為內地旅客關注和預訂的熱門景點，其中香港迪士尼樂園旗艦店訪問量瞬時增長6.5倍。