四川學校擬為新生免費送iPhone14　網民憂炒作　校方：真實有效

「所有入學新生均可獲贈一台全新iPhone14手機」，四川希望汽車職業學院日前發布相關公告，令不少網民直呼「心動、羨慕」，不過亦有網民認為學校為招生而炒作，並質疑做法是否合適。對此，四川省教育廳相關工作人員表示，將進行了解調查。



四川希望汽車職業學院日前發布相關公告，指所有入學新生均可獲贈一台全新iPhone14手機。（大皖新聞）

周二（21日），四川希望汽車職業學院發布公告稱，為辦好人民滿意的職業教育，滿足職業教育學生在校期間利用數字化資源學習和生活需要，經學院研究決定，針對2023級的所有學生，均可享有獲贈iPhone14全新手機一台的權益。

公告還指，若手機者可享受等額現金的專項助學金，作為補貼生活費之用，專項助學金將在學生報到註冊後直接存入學生銀行帳戶。此外，學生還可申請辦理國家生源地無息助學貸款，符合國家政策條件的學生可享受國家助學金每年2100元（人民幣，下同）至4500元。

相關公告在網絡引起廣泛關注，學校微信公眾號的瀏覽量亦隨之大漲，不少網民都表示羨慕：「四川財政真有錢」、「這樣的話我立馬去入學」、「學校是好學校啊！我怎麼就沒有遇到」；亦有網民表示質疑：「為啥不是送華為？」、「學校這麼做是否為招生需要？羊毛是否出在羊身上？」、「校長親戚是賣手機的嗎？」、「學校是教書育人的地方，公開炒作發放非國產手機是否合適？」。

對此，四川希望汽車職業學院工作人員證實公告內容是真實有效的，並稱「現在國家正在大力發展職業教育，我們這麼做也是為了更好地辦好職業教育。學生可以有兩種選擇，可以要手機，也可以要等額的專項助學金。」

該工作人員還指，自21日發布消息以來，學校已經接到了上百個查詢電話，「不限專業也不限名額，2023級學生只要報到註冊了，就可獲贈手機。」對於網絡中的質疑聲，該工作人員表示，「我們的出發點就是為了滿足職業教育的需要，讓來我校的新生能及時享受數字化資源的便捷，這也是學習所需要的。」

公開資料顯示，四川希望汽車職業學院位於四川省資陽市雁江區，是經四川省人民政府批准、報國家教育部備案的一所民辦高職院校，該校各專業的學費為每人每年10200元或12600元。