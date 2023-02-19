多地公布高價彩禮整治成效　四川涼山制止528宗10萬以上彩禮

《澎湃新聞》報道，自中央發布一號文件促整治「高價彩禮」後，近期，四川涼山、河北河間、甘肅定西等地相繼公布了高價彩禮問題的階段性治理成效。



四川涼山州委宣傳部稱，移風易俗專班運行以來，全州共制止10萬元（人民幣，下同）以上彩禮528宗，涉及金額7010萬元。同時，涼山州明確黨員幹部帶頭執行彩禮標准上限，婚嫁彩禮最高不得超過10萬元。

目前，全州簽訂《移風易俗承諾書》98.9萬餘份，全覆蓋開展黨員幹部抵制高價彩禮宣誓活動1500餘場次。

河北河間方面，自2021年4月以來，該市共辦理新婚登記4726對，其中「零彩禮」、「低彩禮」佔比88%，每件婚事花費比之前平均減少7至15萬元。

目前，河間市已成立婚俗改革實驗工作領導小組，搭建婚俗改革實驗平台，加強紅娘自律管理，建立「未婚大齡青年數據庫」，開展婚戀新風宣傳培訓等。

甘肅定西方面，據不完全統計，自2022年6月份啟動治理高價彩禮推動移風易俗培育文明鄉風攻堅年行動以來，定西70%的出嫁方彩禮控制在0-5萬元，平均4.9萬元，比行動前下降了10.9%。此前，當地相關行動方案亦明確，婚嫁禮金不超過5萬元，城區及農村婚禮酒席均不超過20桌等。