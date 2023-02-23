5毫子買奶茶獲加料？深圳女喝出3張標籤致腹瀉　知名門店停業整改

近期，深圳一位女士通過外賣平台購買奶茶，喝了一半後卻發現杯中有3個標籤貼紙，第二日早晨出現腹瀉，醫院診斷為細菌感染。



據「深圳大件事」報道，當事人稱，2月18日參加平台活動，花費5毫（人民幣，下同）預訂購買了益禾堂品牌的一杯奶茶，約定於第二天（19日）12時許送達。19日中午送到後，用吸管喝完一半，撕開封膜準備將加購的布丁、紅豆倒入時，竟發現奶茶中泡著3個標籤。

該女士隨即通過內地市場監管部門電話12315投訴，20日收到深圳市場監督管理局龍崗監管局回電，受理相關投訴。

當事人稱，喝完奶茶第二日早晨便出現了腹瀉的情況，隨后益禾堂品牌負責人、門店店長、老闆陪同前往醫院檢查，診斷為細菌感染。益禾堂方提出的協商方案為，賠付1000元及醫療檢查、誤工費用，並要求當事人刪除發布在網絡的相關內容，但該女士表示不能接受。

22日上午，益禾堂負責人致電當事人承諾，會帶該顧客去做身體檢查，並且給予相應的賠付，涉事門店也已暫停營業整改。

「深圳市場監管」發布通告，經執法人員到涉事門店現場檢查，該店貨品記錄、食品安全證明及健康證等齊全，衛生狀況良好。調取店內監控發現，標籤貼紙是由於店員製作奶茶時不小心遺漏在杯中。目前，消費者已與涉事門店達成初步和解。