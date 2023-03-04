深圳「最美豪宅區」仿如意大利小鎮　歐式鐘樓天鵝湖還有條咖啡街

一座大鐘樓，一個天鵝湖周邊圍一圈住宅和別墅，還有咖啡街，這真的不是意大利嗎？不，這裏是深圳！哪怕不是住户，也能去裏面過週末。讓我們一起來看看這個「最美富人區」。



湖邊建了個小鎮 羡慕住這裏的人

波託菲諾純水岸，名字取自遠在意大利的同款地名——Portofino，世界著名的海港旅遊小鎮。

名字太過高大上，又處於華僑城片區鬧中取靜的好位置，一直以為我和這片「富人區」格格不入，後來才知道，這裏是可以自由出入的！

點圖放大看看號稱深圳「最美豪宅區」的波託菲諾歐式小鎮：

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如名字所寫，這裏很歐洲，噴泉雕塑、環形階梯，林蔭中大片大片光影斑駁，路人腳步慢悠悠。南山真的很多元，可以容下時代中飛馳的科技園、擁抱大山大湖的西麗，還有這樣充滿小資情調的美麗社區。

小區中央，是一個巨大的被綠植和別墅包圍的人造湖，風吹過如鏡的水面蕩起陣陣漣漪。不時有三兩隻鴨鴨遊過，還有剛出生不久的小鴨子，對人類的靠近甚至沒有任何戒備心。這裏與其説像小區，不如説是個讓人感覺安逸的森林公園。

去過深圳不少富人區，發現豪宅其實也挺卷的，這年頭，別墅靠海可能也不稀奇了。有些有藝術追求的業主喜歡杵座房子在湖邊，卧室落地窗打開，便是一片波光粼粼。波託菲諾純水岸不僅是小區，還有街區、西餐、下午茶……涼風習習的週末，適合來這浪費小半天。

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在湖邊不遠處吃飯、喝咖啡

VOWS GARDEN——還記得那個火爆全網的「蝴蝶結咖啡店」VOWS嗎？原來它是有分店的，也在華僑城，面積還更大。它叫VOWS GARDEN，裝潢和VOWS一脈相承，依然是淡淡的復古法式情調。裝修設計真的非常非常有想法，你會發現沒有一個角落不出片。在無法出境遊的日子裏，居然有這樣一個地方，能夠體驗還原度這麼高的異域風情。和老店一樣，它也有打通室內外的飄窗，這幾乎是每個女孩子都努力凹造型拍朋友圈第五張照片的地方。但是，難得有假期，難得最近的秋風有點輕柔，偶爾也可以放下手機，在這裏和朋友聊些促進感情的話題嘛。

甜品、茶水、飲品，顏值很優秀，價格卻不像網紅店，人均約70-80元。據説週末人很多，而我們也是工作日去探的店，那叫一個舒服，大家可以錯峯去喝個下午茶哈。

illy bistro——走近看這店的外表，不禁感嘆，這也太歐洲了吧！它的位置在湖邊，橙、藍、灰、米色的組合讓人感受到一絲意大利南部街景的味道。走近店內，採光充足，配色還是那麼的養眼，桌上一塊「暴富」暴露了老闆的野心。你説它的環境有多特別，也沒多特別，但坐進去有種自在的舒服。

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餐點選擇有很多，但不得不説，薩拉米披薩做得非常的地道，那天和攝影師兩個人出征，別的不説，這個披薩是吃得一乾二淨。如果brunch菜單可以更豐富就好了，這個氛圍特別適合吃brunch。

橋泱咖啡——這裏有條非常低調的咖啡酒吧街，過道旁邊一溜的外擺桌椅，可以喝咖啡或者小酌威士忌。一般來説，這樣近水的地方很難防蚊蟲，但我發現，這裏不僅風景好，還沒蚊子！打卡這家橋泱咖啡，重點是它所擁抱的景觀，可以説是湖景最佳景觀位，你甚至能看見成羣的小魚在腳下游過。坐下來開始發呆，飛奔的思緒放慢了腳步，你覺得時間靜止了，但晃過神來，天色已經臨近了黃昏。偶爾停下來真的很重要，休息明白了，才能知道生活該如何出發。

香山中街太太太適合秋遊了

波託菲諾純水岸，鄰近的正是「深圳最浪漫的路」——香山中街。相比4月勒杜鵑花季的招展，現在被綠樹籠罩的它也別有一番風味，再猛烈的陽光經過枝葉的層層過濾，都會變得突然好温柔。因為有專門的非機動車道，它也是一條非常漂亮的騎行道，順着它一直往東騎行，感覺吸進的空氣都無比潔淨。它是華僑城人民的後花園，是個貨真價實的森林迷宮、遛娃聖地。玩法特別多，還是難得可以攜帶寵物進入的公園，狗子能來這樣原生態的地方，想必會興奮得蹦蹦跳跳吧。

O·POWER文化藝術中心位於香山中街往東方向的盡頭，它由距今有33年曆史的華中電廠改造更新而成，現在是集舞台藝術、休閒商業、社區遊樂於一體的複合型園區。小朋友來到這裏都兩眼放光，「油樂園」真是太太太太好玩了！油桶形狀的鞦韆在陽光下盪漾，構成了童年快樂時光的一個難以磨滅的回憶。

好想住在這裏，我決定努力工作，今天是發奮圖強的第一天！

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