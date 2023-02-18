深圳地鐵「女士優先車廂」坐滿男士惹議　客服：無強制讓座規定

內地網民發圖爆料指，深圳地鐵的女士優先車廂內坐滿男士，不少女士都站立著，引發廣泛關注。對此，深圳地鐵客服人員回覆指，「沒有硬性規定男士必須給女士讓座。」



深圳地鐵的女士優先車廂內坐滿男士，引發熱議。（拇指視頻）

圖片顯示，在深圳地鐵的女性優先車廂內，6名男士坐滿了一整排座位。爆料者稱，事發於深圳地鐵11號線，車廂內有至少超過5名女士站立，完全無人引導「女士優先」舉措，並質疑該類車廂存在的意義。

事件經過傳播後引起廣泛關注，深圳地鐵客服就此回覆，每列地鐵有2節女士優先車廂，在站台會有廣播和標語倡導女士優先，設置該車廂只是文明提倡的，「沒有辦法強制要求男乘客給女乘客讓座的。」

事實上，按照《深圳經濟特區文明行為促進條例》相關規定，公共交通工具應當設置優先座位，供行動不便利的乘客優先使用。其他乘客使用優先座位未給行動不便利的乘客讓座的，司乘人員應當進行勸告；不聽從勸告的，司乘人員可以報告公安機關，由公安機關按照擾亂公共秩序行為依法處理。惟相關規定並未提及男士擠佔女士優先車廂的現象是否涉及違例。

網民點睇：

「搞男女對立嗎？」



「只望給孕婦、小孩、老人讓座即可，別裝看不見就好。」



「那就不要開這個車廂咯表面功夫毫無意義。」



「從來不去女士優先車廂，因為那裡男生最多，擠不贏。」



「女士優先跟男女平等是不是矛盾的呢？真沒必要用女士優先來歧視女士，只希望給老、弱、病、殘、孕讓座即可…」



「女士優先車廂的初衷是倡導文明秩序。簡而言之，車廂內的男子是否願意給女士讓座，完全出自於其自願原則，而非強制性約束必須給女性讓。」



「出發點很好，但是早高峰能上車就不錯了，整這些沒用的。」



「虛假的女性福利，實際的女性污名。根本沒得到的福利，反而成為女性享受特殊照顧的假證。」

