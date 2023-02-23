未成年女子網購要求改地址　遭商家辱罵萬能插蘇、｢您太髒｣

黑龍江一名未成年女子日前在「拼多多」平台網購，發現不慎填錯地址後聯繫商家要求更改，卻遭到「您太髒了」、「萬人X」等言語侮辱。女子向平台投訴後獲賠300元人民幣的優惠券，涉事店舖亦被平台下架。



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據聊天記錄截圖顯示，上述女子多次詢問商家是否修改地址，對方竟回覆「慌什麼呢，等著就可以」。女子於是反問對方「你什麼態度」，對方卻繼續說道「就是這樣子的呢親，你不服也沒辦法」。

女子繼續與商家理論後，對方反而變本加厲的罵到「我不會親您的哦親，您太髒了哦」、「您是萬人X的呢親」，言語中顯露出明顯的侮辱性。

事發後，女子在社交平台中曝光此事稱，「給姥姥買個祛灰指甲的藥膏，填錯了地址想讓商家幫忙修改，對方卻跟我玩黑社會？對我一個未成年的小女生說這話合適嗎？」事件隨即引發網民廣泛關注。

「拼多多」平台將涉事商舖下架。（資料圖片）

網民點睇：

「感覺精神狀態不是很好。」



「改個地址罵人萬人X，這商家是絕戶了嗎。」



「為什麼總有人喜歡用這種詞彙羞辱女性…而且還是侮辱一個未成年！」



「現在的有些人戾氣怎麼這麼重，買個東西修改地址不是經常的嗎？」



「遇到這種商家真是倒了八輩子黴趁早關門大吉。」



女子向「拼多多」平台投訴該店舖後，經平台核查，監控到了商家的不良行為，向女自發放了300元人民幣的優惠券，並對涉事店舖作出下架處理。不過，女子就表示，商家並未向她道歉。