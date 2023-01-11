輝瑞Paxlovid、阿茲夫定內地限時開售　網民分享網購心得

內地疫情防控政策進一步放開，作為治療新冠的有效藥物之一，內地民眾都搶購輝瑞新冠口服藥Paxlovid（帕克斯洛維德，內地稱奈瑪特韋片、利托那韋片）。

近日，不少網民都在社交平台上分享成功網購輝瑞Paxlovid，更列出購藥攻略，供其他人參考。



目前，天貓買藥、京東健康和美團等3個平台，每天都會限量上架輝瑞Paxlovid，上架時間分布在不同時段。

美團每天開通兩個時段的免費義診，分別是早上9時半至10時，以及晚上7時至8時，期間Paxlovid限量供應。同時，另一款剛獲批的新冠病毒治療藥物莫諾拉韋，未來亦可在美團上購得。

天貓醫藥每天上午10時會限量上架輝瑞Paxlovid，京東健康則在每晚8時限量開售輝瑞Paxlovid及阿茲夫定。

《新聞晨報》報道，在浙江杭州生活的傅小姐，昨日只花了5分鐘，就在網購平台上順利購得一盒阿茲夫定。她下單後的15分鐘，網購平台頁面顯示已售罄，「時間卡得太好了」。

傅小姐稱，阿茲夫定是為了家中老人準備，此前也嘗試在其他網購平台上購買，但一直未能購得。在朋友的提醒下，她昨日通過「微醫」成功購得阿茲夫定。

她介紹，阿茲夫定屬於處方藥，要先花10元（人民幣，下同）向平台醫生問診，並上傳陽性抗原。醫生會在線詢問禁忌症，如實回答後，醫生就會開具處方。每次可開兩盒阿茲夫定，每盒330元。在線付款及填寫收件地址後，就可以坐等送藥上門。

傅小姐成功購得阿茲夫定片。（新聞晨報）

綜合網民們分享的「購藥攻略」，購藥流程不外乎是填寫預診單、醫生問診、醫生酌情開具處方、審核發貨。由於短時間內有大量用戶湧入，能否順利進入醫生問診環節，是取得處方和開藥最難的一步。

在填寫預診單時，需要提前準備好用藥人信息，以及核酸檢測或快測的檢測報告。由於輝瑞Paxlovid及阿茲夫定的適用人群都是60歲以上長者的處方藥，因此在用藥人信息上最好填寫家中長者的身份。

有網民分享，若頁面顯示問診名額已滿，用戶可多刷新幾次，很有可能進入到醫生問診頁面。另外，京東健康設有「覆診」選項，也可提前進入和醫生對話的頁面，但覆診只有3次對話機會，一定要預計好時間。

若醫生開出處方，但付錢時發現缺貨，用戶可在3天有效期內嘗試每天刷新頁面。 若依然提示該區無藥，也可轉換其他地址試試「沒貨的時候多添加幾個收貨地址，也能增加買到藥的概率」。