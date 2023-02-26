一元紙幣將退出歷史舞台？　湖南連鎖超市涉造假市監局介入調查

湖南常德市有超市貼出公告，內容為「央行正式通知一元紙幣將要退出歷史舞台」。事件引起網民熱議，更有人直指是超市為了推銷會員卡，而偽造公告內容。



2月23日，有網民在社交平台上發表圖文稱，自己在常德市某超市無意看到「一元紙幣將要退出歷史舞台」的公告，「驚訝地問了下收銀員，被告知以後一元硬幣還是可以用，紙幣慢慢就不流通了」。

《關於辦理超市會員卡事項 央行正式通知：一元紙幣將要退出歷史舞台》公告由億客隆連鎖超市總經辦發出。

公告顯示，「一元紙幣的取消更有利於節約自然資源，硬幣的投放在很大程度上方便了民眾的生活，美中不足就是不方便攜帶容易丟，很多顧客都不太習慣使用。為方便各門店操作，超市隨即大量推行會員卡辦理，購買商品不僅會有相應的積分，也能解決零錢不足的窘迫，望各門店悉知並積極執行」。

《上游新聞》報道，超市工作人員表示公告情況屬實，「硬幣有點不方便，容易丟，就可以存到會員卡裏。到前台掃碼就可以免費辦卡」。對於央行何時候發布「一元紙幣將退出歷史舞台」的通知，工作人員則稱「這是公司發的，央行的通知還得去找一找」。

央行金融消費者投訴服務熱線的客服解釋，除了已經停止流通的紙幣外，目前市面上第五套人民幣正常流通，暫未接到「一元紙幣退出流通」的說法。

常德市西湖管理區市場監督管理局的工作人員表示，將把前述超市發布錯誤消息的情況向相關職能部門反映，「肯定要去調查一下」。有內地律師稱，商家涉嫌虛假宣傳，誤導消費者提供辦理會員卡服務，屬於違反《消費者權益保護法》。