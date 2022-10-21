老夫妻家中失火2萬紙鈔成焦炭！銀行花4小時鑑定　1.99萬成功兌換

浙江麗水景寧一對老夫妻日前拎著一袋被燒焦的2萬多現金，趕到中國人民銀行景寧縣支行求助。老夫妻表示，因為家中失火，當時錢和重要的證件都放在一起，雖用水撲救，但大約2萬多元紙鈔已經焦黑一團。



中國人民銀行景寧縣支行工作人員立即調動景寧農商銀行業務骨幹組成工作小組，每個人分片包乾，然後去文具店買來了小刷子、鑷子，為這堆「火燒幣」 做起手術。

經過四個半小時的努力，大家一起完成了對 200餘張 「火燒幣」鑑定、兌換工作。最終，老人拿著銀行出具的鑑定書，兌換到1.99萬元人民幣現金。事件經《錢江晚報》曝光後，受到內地網民盛讚。

10月10日，江蘇蘇州吳江區一家再生資源企業也遭遇火災，50萬元左右的現金被燒焦。企業負責人也是到銀行尋求幫助，鑑定清點，兌換「火燒幣」。

銀行工作人員表示，從業多年來，還是第一次遇到燒毀這麼嚴重、數量這麼多的殘損幣，鑑定清點難度非常大。工作人員連大氣都不敢出，生怕把手裡的「火燒幣」弄碎。現場清分後，還要按照每100張一沓包裝好，包裝都須附上相關圖片和鑑定證明。

該工作人員稱，當日共組織了8位清分人員，經過10個多小時的緊張工作，鑑定清點結束，共清點出人民幣24萬多元，幫助企業進行兌換。

網民點睇：

兩萬多可能買不到一個車輪，但可能是老人的所有積蓄，為這些工作人員點讚。

對於銀行而言，只要有足夠證據，這堆灰就是錢，但是對於老兩口而言這是命，辛苦工作人員🙏

這個真的要讚，感覺很少有銀行這麼細緻，願意花時間人力去處理。按照這個燒毀程度怕是有些銀行都不會接，讓去別的行，而且兌換額度應該也沒有這麼多。

