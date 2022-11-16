破獲壯陽假藥集團！澱粉加「偉哥」賺200倍　最大齡受害者92歲

11月14日，四川省眉山市丹棱縣警方介紹，2月社區民警在工作中發現，城區有多家成人性保健品專賣店涉嫌向老年人售賣「腎寶片」等「三無」壯陽保健品，獲利高達成本價200倍，共有超過5,000名老人被騙。



目前警方抓獲犯罪嫌疑人28人，涉案資金估計1.2億元（人民幣，下同），老年群體逾五千人。警方偵查發現，購買這些藥的絕大部分為60歲以上的老年人，最大年齡購買者92歲。目前相關嫌疑人已移送起訴。



據了解，警方搗毀生產加工窩點6處，扣押有毒、有害食品成品、半成品、生產原料等15噸，其中包括藥丸100萬顆，膠囊50萬顆、藥粉20公斤，包材75萬，涉案資金估計1.2億元，涉及老年群體逾五千人。

警方介紹，該集團使用西地那非（Sildenafil，又譯昔多芬）加上澱粉、食用色素等攪拌均勻製作保健品，印製精美包裝，針對男性老年人的需求，虛構名貴中草藥虛假說明書，誇大功效宣傳，使成本價不足0.05元的「藥丸」，批發價0.5到2元每顆，末端銷售高達5到10元每顆，從中獲取暴利，最高超過200倍利潤。

警方調查，4年來川渝地區涉及購買人員逾五千人。案發後有人表示，食用「藥丸」後感到身體不適，引發心血管方面的疾病。

丹棱警方表示，下一步，將加大對涉案食品藥品的追查力度，全力追贓挽損，堅決斬斷伸向養老錢的黑手，最大限度消除社會危害，為廣大老年人安享晚年營造良好社會環境。

2018年，內蒙古警方也曾通報破獲一宗特大生產、銷售假藥案，21名主要疑犯全部歸案。據了解，疑犯利用澱粉、葡萄糖製成假壯陽藥，在全國「三無」性保健藥店售賣。