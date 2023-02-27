清潔員撿2萬元欲據為己有被炒？　官方：拾金不昧屬實，餐廳致歉

遼寧大連市某餐廳的清潔員宋女士，早前在工作時拾到2萬元（人民幣，下同）現金後，報警尋找失主，未料卻因此遭到開除。

餐廳事後聲稱是清潔人員撿錢上交後又想將錢據為己有，且是清潔員自己辭職。

大連市西崗區市場監管局介入調查。2月27日，當局發布通報稱，經查，宋女士拾金不昧行為屬實，餐廳負責人已向宋女士當面道歉並取得諒解。



據此前報道，宋女士是「紫航海鮮大飯店」的清潔人員。1月28日，她在工作期間拾到2萬元現金，現場找尋失主無果後便交由餐廳前台。

2月3日，宋女士得悉仍無人認領現金，於是報警處理，餐廳卻對此不滿決定將她開除，原因是錢應歸餐廳管，清潔人員無資格報警。

宋女士與領導的聊天記錄顯示，領導呵斥到，「別說撿錢，撿到什麼都歸店裏管。你有什麼資格去報警？你算啥啊，店裏不會報警嗎，你真是分不出大小王。」領導更稱，餐廳的損失將從宋女士的人工中扣除。

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餐廳：清潔員想將錢「據為己有」

不久後，涉事餐廳在其官方帳號拍片解釋事件。在片中，餐廳負責人指宋女士是外判的清潔人員，她撿到2萬元上交，2天後又想將錢據為己有，後來餐廳和保潔公司負責人商議，將2萬元放到派出所。

該負責人解釋，沒有及時報警將錢交到派出所，是因為店內撿到客人的失物，一般先放店內等客人翌日前來認領，但這次一直沒人來認領。

對於「據為己有」的說法，宋女士反駁「如果我想佔為己有，為什麼報警？」。她表示，報警前曾通知餐廳店長，也諮詢過法律顧問，確認自己有權利、有職責要求餐廳將錢交給警方處理，她有錄音等證據證明是自己先報警。

報警後，宋女士立即接到保潔公司領導的來電，對方要求她不要報警，甚至責問她「還想不想幹啦」。同日，她被保潔公司開除。

宋女士表示，報警後，2萬元現金一直放在餐廳。 2月中旬，她聯繫大連當地一家媒體反映此事，希望媒體幫忙尋回失主；餐廳受訪時，更聲稱宋女士是有病離職。直到傳媒介入事件後，餐廳才將這筆錢交給警方。

涉事餐廳「紫航海鮮大飯店」。（網上圖片）

官方通報

大連市西崗區市場監督管理局通報，經查，宋女士拾金不昧行為屬實，予以褒獎；涉事第三方保潔公司有關負責人與宋女士溝通中處置不當，宋女士離職，在充分尊重其個人意願基礎上，西崗區有關部門協助推薦工作。

涉事飯店內部管理不到位，對在事件過程中發表不當言論的相關管理人員進行嚴肅處理。

在調查組的協調見證下，2月27日上午，涉事企業負責人已向宋女士當面道歉並取得諒解。