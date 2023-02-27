河南73歲老婦扛水泥維生引議　村委稱自願遭網民駁斥：是生活所迫

「人生70古來稀」，70歲應該是許多老人兒孫繞膝、盡享天倫的晚年時光。

但近期，依舊是寒風凜冽的河南周口，有網民拍到一對年過七旬的老夫婦身穿薄衣正在搬運水泥。影片令人心酸，亦引發民眾對老人養老保障的質疑。



影片中，戴著紅帽子、只穿一件短袖襯衫的老伯站在卡車上，將一袋袋水泥托住放在婆婆背上，婆婆再將水泥卸在幾米遠的塑料布上。兩位老人一起配合，需要搬運完一整卡車的水泥。

影片拍攝者稱，「在我們農村一般都是50多歲的人做這個，70多歲頭一次見，身體真好！我媽這個歲數已經過世了。」

據《新京報》報道，當地村委會稱，老人常自願勞動以獲取一定報酬，會定期家訪並為60歲以上老人進行體檢。但村委會的回應卻遭網民駁斥，「哪來的自願勞動？不是生活所迫，誰會去賣苦力？」也有網民稱，高齡農民幹重體力活是當下中國的普遍現象。

此前，浙江寧波60歲速遞員猝死在工作崗位，而當地人社局卻表示，60歲以上不屬於勞動者範疇，若無繳納工傷保險，則不能認定為工傷，或阻礙賠償。

隨著老齡化社會到來，內地鼓勵退休老人繼續工作。但對老人的保障卻遠遠未達民眾所願。「70歲老人搬水泥」的話題更引發網民對低收入農村老人關注及討論：

「都有一個月100+的養老金，不在家吃饅頭啃鹹菜為何出來幹活呢？」

「但凡家裡有足夠的吃喝，哪個老人願意出來」

「專家來解釋下為什麼會有這樣的事情存在」

「很現實的老無所依，中國從農村到城鎮都在外打工苦了老人家」

「在農村老年人幹這些臟活累活應該還有很多，這隻是縮影。無奈啊」

「孤寡老人也得有錢啊！沒錢養老人院不是慈善機構。」

「全面建設小康社會的口號在我身邊不停的叫」

「專家說過農民都能年收入百萬，看農民村大爺有多享受？」

