情侶共同申請「連心貸」供樓惹議　農業銀行宣布停辦

近期，農業銀行（農行）針對雄安新區的置業者推出商業貸款產品「連心貸」的消息引起熱議。

據介紹，「連心貸」是為了明確婚前財產的歸屬或者增強還款能力，未婚男女朋友作為共同有權人，由雙方或者一方申請的住房貸款。

《財聯社》報道，2月28日，北京農行某支行客戶經理透露，該行「連心貸」業務處於停辦狀態。



北京農行某支行客戶經理表示，「連心貸」已暫停辦理，建議情侶結婚領證後辦理房貸業務。農行客服人員證實，「連心貸」因目前總體業務量較小，該產品處於停辦狀態。

北京農行某支行客戶經理表示，「連心貸」已暫停辦理，建議情侶結婚領證後辦理房貸業務。（新華社）

客服介紹，「連心貸」是農行10年前推出的產品，設計初衷是為了滿足青年群體婚前聯名購房的需求，總體業務量較小，隨着市場和政策的變化，此類需求非常有限，該產品基本處於停辦狀態。若有貸款需求，建議聯繫當地的貸款行根據實際情況提供合適的貸款產品。

值得一提的是，早在2014年7月，農行官網就發布了「連心貸」的貸款案例。

案例介紹，申請「連心貸」的房屋買賣合同中登載的買受人應為男女雙方，所購住房應歸屬雙方共有，既可由男女雙方作為共同借款人申請貸款，也可由一方單獨申請貸款。若一方單獨申請貸款，另一方應作為連帶責任保證人，在貸款存續期間承擔連帶責任保證擔保。

「連心貸」介紹。（北京商報）

不過，北京農行一支行個人貸款部門的經理直言，辦理「連心貸」需要在房屋產權證明寫上男女雙方的名字，其他則與正常辦理房貸條件相似，但很少有客戶辦理「連心貸」業務。

農行客服人員介紹，申請連心貸，男女雙方應提供未婚書面聲明和戀人關係書面聲明，對借款人戶口簿或個人徵信報告中婚姻狀況登記為已婚的，應要求補充提供離婚證或離婚判決書等文件。

農業銀行宣布停辦「連心貸」。（微博@中國農業銀行北京分行）

分析：需防範合同糾紛和違約風險

易居研究院研究總監嚴躍進表示，「連心貸」實際上是把未婚男女朋友作為共同還款人，其目的就是增強購房者的貸款額度、減少貸款方面的違約風險。然而，當雙方分手或有情感糾紛，此類貸款關鍵就要防範中間產生合同糾紛和違約事件。

諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙認為，「連心貸」的還款主體是男女朋友，由於男女朋友更多的是情感關心，並沒有法律關係，若後續出現情感糾紛，出現貸款違約的概率較大。

此外，對於貸款者自身而言，若後續出現情感糾紛，難以劃分各自義務，也會給自身帶來更多的麻煩，建議情侶應謹慎使用「連心貸」貸款。

前述的農行個人貸款部經理介紹，若辦理「連心貸」後情侶分手，後續可以協調將房屋產權證明改為一方的名字由一方還款，或可拍賣房產。