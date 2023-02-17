北京房貸期限最高可至95歲　或需子女接力還　網民：貸貸相傳

此前廣西南寧部分銀行推出「房貸年齡期限延長至80歲」，之後寧波、杭州等地亦啟動房貸鬆綁。

據《貝殼財經》報道，北京部分銀行也開始延長房貸年齡期限，加入這一行列。



據報道，北京各家銀行在貸款年齡期限上規定不盡相同，多數執行「購房年齡+貸款年限」不超過70歲這一政策，但個別銀行在申請人年齡條件上有所放寬。

中信銀行北京分行表示，該行住房按揭貸款借款人年齡與授信期限之和最長不超過80年。交通銀行北京一家支行表示，當前最高房貸年齡期限可達95歲，但是需要子女擔保，且借款人退休金和擔保人的月收入可以覆蓋月供的2倍等條件。

家庭子女接力還貸

據內地易居研究院文章顯示，杭州、南寧等地提出的房貸年齡期限延長至80歲的概念，簡單來說是，無論購房者辦理何種房貸，都需要在80歲之前償還完畢，而其購房者年齡仍限制在小於70歲。

另外，此類貸款產品屬於「接力貸」，即當借款人年齡受限、還款能力受限時，可以由藉款人的親屬（父母、子女及其配偶）作為共同借款人或擔保人向銀行申請貸款購買住房，所購住房歸一方或者各方共同所有。

易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，「房貸年齡期限延長」本質上是增加部分購房者的貸款時長，從而增加貸款額度，減輕月供壓力。這一政策最直接的效應其實是優惠40歲-50歲的中年人，可以足額獲得貸款，尤其可以獲得30年期的貸款時長。

60歲、70歲無工作能力的年長者，加入房貸則需慎重，除會影響老年生活品質以外，風險亦可能轉移到下一代身上，增加子女經濟負擔。

房貸一向是內地民眾身上的一座大山，年齡期限雖延長，卻招來網民諷刺，「貸貸相傳、傳宗接貸」：

「樓可能倒了，貸還可能沒還完」

「以後大家都長命百歲，貸款到95沒毛病」

「以後孩子們還貸時候，就會想起已經去世的父母。弄不好到孫子輩都還能記得你呢」

「活到老還到老，古人誠不欺我」

「父債子償」

「我真的還想再活500年！」

「說好不割韭菜，卻開始連根拔起」

