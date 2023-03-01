病人姓名「熊貓」？上海野生動物園證實「七七」疑患腸梗阻被送院

上海野生動物園周三（1日）證實，大熊貓「七七」疑似患腸梗阻，被緊急送往上海仁濟醫院南院檢查，目前團隊正全力醫治。



近日，網傳有醫護人員發現臨床病例單上，病人姓名欄寫著「熊貓」。對此上海野生動物園證實，該病患就是「七七」。

據報道，「七七」2月24日夜間就出現活動少、休息多、食慾欠佳等異常表現，動物園獸醫組對其進行了臨床檢查並採取了針對性的醫護措施。26日，動物園獸醫與緊急趕到的中國大熊貓保護研究中心專家共同會診，根據「七七」的體溫、觸診、血檢報告及臨床表現，初步診斷其可能發生了腸梗阻，遂採取輸液、潤腸等措施，並及時安排進一步檢查。27日，「七七」被送往上海仁濟醫院進行胸腹部CT檢查，CT報告確診腸梗阻。

目前，中國大熊貓保護研究中心獸醫、飼養專家以及上海仁濟醫院胃腸外科專家和上海野生動物園獸醫團隊組成的專家組已會診形成治療意見，決定對「七七」實施手術。上海野生動物園表示會盡全力對「七七」進行治療和護理，並及時發布相關信息。

公開資料顯示，七七2018年7月17日出生，當時體重為165克。其目前4歲多，性格活潑好動，深受廣大遊客喜愛。

而腸梗阻是指各種因素所致的腸道不通暢，腸內容物不能正常通過腸道，從而引起腹痛、嘔吐、便秘等一系列症狀。其在熊貓中較為少見的疾病，發病機理不詳。

值得一提的是，同樣來自上海野生動物園的大熊貓「雅奧」，亦是因腸梗阻醫治無效，於去年3月去世，享年18歲。