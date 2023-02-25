在美華人飛3千公里探熊貓丫丫　哽咽喊話：加油，很快你就能回家

近日，一位老家是四川的在美華人去從洛杉磯飛往美國田納西州孟菲斯動物園（Memphis Zoo）看望旅美大熊貓丫丫，該民眾一度淚灑動物園。她表示，感覺丫丫的情況很不好，「身體後面的毛都沒有了，感覺（她）特別無助」，該影片上傳到微博後迅速登上熱搜第一。



第一段（上方）影片中可以聽到拍攝者不斷給丫丫打氣，並稱感覺丫丫知道他們是特別來看她的。拍攝者對丫丫喊話，要她吃飽一點，「你很快回家了，家裡有很多東西給你吃的，你一定要加油，要堅持。」

影片中的丫丫雖不像之前網絡流傳照片的瘦，但體型看起來仍比一般熊貓瘦小，毛色也較黃。拍攝者一度哽咽表示，丫丫看起來不好，「身體後面的毛都沒有了，感覺（她）特別無助。」

第二段影片（下方）則可以聽到，拍攝者質疑園方給丫丫的竹子太硬，並拍攝飼料槽，顯示裡面沒有多少根竹子，令拍攝者和許多網民十分心疼。

在美華人質疑孟菲斯動物園提供的竹子不好且數量不夠：

據此前報道，2003年4月，作為中美共同保護和研究大熊貓計劃的一部分，大熊貓「樂樂」（雄性）和雌性大熊貓「丫丫」乘坐飛機抵達美國，並在美國孟菲斯動物園生活。

2022年12月，美國孟菲斯動物園宣布，大熊貓丫丫和樂樂將會歸還中國，結束20年的租借期。但在2022年年初，就有網友指出，丫丫和樂樂的生存情況不容樂觀。今年2月1日，樂樂的突然離世讓網民更加牽掛丫丫的健康狀況，並呼籲中方盡早接丫丫回國， 讓牠安享晚年。

據了解，早在2021年初，就有動物保護組織對丫丫和樂樂在孟菲斯動物園的待遇提出質疑。美國動物保護組織In Defense of Animals（IDA）多次質疑園方疏於照料。

早在2021年初，就有動物保護組織對丫丫和樂樂在孟菲斯動物園的待遇提出質疑。圖為IDA製作的丫丫毛髮問題演變圖。（IDA官網）

不少網民呼籲要盡快讓丫丫回中國。2月23日，北京動物園工作人員回覆稱，已開展丫丫回國的全面準備工作，目前暫定是4月7日合約到期時回國。

生活在美國田納西州孟菲斯動物園的丫丫此前被目擊狀態不佳：

據了解，現在微博、抖音上有不少網民徵集美國紐約的華人去時代廣場（英語：Times Square）買下大熒幕廣告展示丫丫的遭遇，不少內地網民都紛紛表示要響應眾籌資金投放廣告。另有美國動保組織、日本網民聲援，希望能關注丫丫的健康狀況。