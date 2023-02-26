旅美大熊貓樂樂死因初步確定　丫丫情況穩定中方已做好接回準備

2月1日，旅美20年的大熊貓「樂樂」突然離世，另一隻雌性大熊貓「丫丫」的身體精神狀況亦十分不佳。兩隻大熊貓在美國孟菲斯動物園的遭遇，引發網民強烈抗議，要求中國動物園協會盡早查明樂樂死因，以及接回丫丫讓其安享晚年。

中國動物園協會官網通告，近日，中方赴美大熊貓專家組已初步確定樂樂死因為心臟病變，同時現場觀察了丫丫的身體情況。



據通告顯示，中方專家與美方共同完成了對樂樂的屍體解剖檢查，排除了導致動物意外死亡的如腸扭轉、主動脈破裂、肝膿腫破裂或大出血等常見病因。觀察到心髒病變，初步判定是其死亡原因，但需要進一步的病理檢測結果確認。

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同時，專家組現場察看了大熊貓丫丫的健康狀況，調閱了其體檢報告和健康月報。評估認為，目前丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。另外，還就丫丫的被毛異常情況與孟菲斯園方進行了討論，對丫丫的飼養和護理向美方提出了建議和要求。

動協表示，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日接丫丫回國。目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。

網民發起「守候大熊貓丫丫平安回國」，通過線上實時直播陪伴在美國的丫丫。（直播截圖）

據此前《新京報》報道，北京動物園遊客服務中心的工作人員表示，丫丫最早可於4月7日合同到期時回國。