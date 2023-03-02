湖北美院退休教師涉侵佔舊生雕塑冒名參展　稱「動一刀也是新作」

湖北美術學院退休教師黃勇近日被曾經的學生指控其侵佔自己的一份女性雕塑作品，還冒名參展、把作品作為代表作進行網絡宣傳。對此黃勇回應，該作品是在他指導下完成，自己是在原作基礎上二次創作了新作品，「哪怕只動了一刀也是新作品」。不過陳亮不認可該解釋，準備提起訴訟。



事件要由2010年9月說起，當時就讀大五的陳亮創作了一件女性雕塑。據介紹，黃勇是他大一的課程老師，他創作相關作品的教室離黃勇的工作室很近，黃勇亦經常到場看學生們作業，並表示喜愛該作品的初稿，想留一件成品以作紀念。而作品完成後，被學校選為優秀留校作品，陳亮於是將一件署名後上交學校，再複製了一件送予黃勇，自己也留存了一件。

然而畢業後一年，陳亮得知黃勇在一次畢業作品展上，把這件作品署上自己名字參展；2020年，湖北美術學院組織了一次藝術作品集出版，黃勇又提交了該件作品。

陳亮作品（左）與黃勇作品（右）。（封面新聞）

這兩次作品都因為有人提出質疑而被撤下，加上顧及師生情誼，陳亮也未未追究。可陳亮透露，近期，隨著黃勇經已退休，學校再也管不到他，他便頻繁在網上宣傳這件作品，當是其代表作。由於擔心大眾會逐漸把作品誤認為是黃的作品，陳亮決定為自己維權。

陳亮還從系內老師處得知，黃勇複製了多件作品，且其發布的影片定位也是在一些雕塑生產車間，懷疑通過宣傳，對方已經在銷售盈利。而據陳網上曬出的雕塑原稿和創作期間的照片，與黃勇參展作品的對比圖顯示，作品從人物整體形象和具體姿勢，相似度較高。

對此，黃勇周三（1日）開腔回應，稱當年陳亮多次到他工作室請教，其作品的最終樣貌採納了他的建議，成為遠超其他學生水平的作品，故認為這是雙方共同創作的作品；又指作品的署名權確屬陳亮，因為他覺得作品不足以代表自己水平，所以沒署名。黃續稱，作品被選擇成為留校作品後，他自行花費2000元人民幣讓陳亮翻制了兩件，一人一件，認為如非共同創作，自己對陳亮沒有恩情，對方不會同意翻制。

黃勇朋友圈截圖。（封面新聞）

黃勇又否認自己受過學校行政層面的處罰，稱當年出版作品集，是因為裸體雕塑被要求不能公開發表，故作品沒了收入，並非因投訴所致。至於參加作品集展的作品以及在網絡上宣傳的作品，是他在原稿的基礎上做的二次創作，與陳亮的作品相比，胸部、腹部線條都不一樣，故不存在侵佔和侵權，「哪怕只動了一刀也是新作品，跟他的作品不是一件」。

他進一步解釋，由於人的形體是固定的，在人物雕塑領域有類似或者相同的創作是十分常見的事，如著名雕塑作品「思想者」與「創世紀」，其實造型動態完全相同，是把其中一件左右翻轉形成了另一件，「還有很多作品是這種情況，沒聽說誰要起訴誰」。不過，陳亮不認可黃勇解釋，將對其提起訴訟。