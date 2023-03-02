不爭財產爭寵物　浙江夫婦離婚為寵物犬「撫養權」對簿公堂爭訟

《澎湃新聞》報道，近日，浙江寧波一對夫妻因性格不合離婚，為爭奪共同飼養的哥基（Corgi）犬「毛豆」的歸屬權，打起了官司。

法院綜合多方因素考量，「毛豆」最終歸屬男方，女方可適時探望，雙方就歸屬達成一致，撤案息訴。



據悉，女方徐麗（化名）和男方趙丁（化名）經朋友介紹，於2020年2月登記結婚，後因性格不合感情破裂，決定離婚。離婚時，雙方在共同財產處置上完全達成共識，共住房屋為趙丁婚前財產歸男方所有，徐麗名下的車子歸女方所有。

不過，二人在婚後共同飼養的哥基犬「毛豆」的歸屬問題上產生了很大分歧。趙丁認為，「毛豆」由他購買，兩年來已有深厚感情，且房屋產權為自己所有，「毛豆」若歸屬自己可以不換生活環境，有利於其健康成長。徐麗認為，趙丁平時工作忙，是自己每天陪「毛豆」遛彎，「毛豆」已成為她生活的一部分。

威爾斯哥基犬（Welsh Corgi）是牧羊犬中的一個品種，原產於英國威爾斯。（圖 / VCG）

最終，二人因無法達成一致前往法院調解。法院指出，夫妻雙方在婚姻關係存續期間購買、飼養的寵物，屬《民法典》規定的「其他應當歸共同所有的財產」，離婚時可以請求分割，但寵物有生命，難以進行實物分割。綜合多方因素考量，法院認為「毛豆」歸屬趙丁更合適，但徐麗對「毛豆」亦有一定感情。經法院調解，雙方最終達成協議，寵物狗歸趙丁所有，徐麗可適時探望。

法官介紹，現代社會寵物已不僅僅是一個「物」，很多人已將寵物當成親人，是溫暖的安慰和陪伴，也是精神和心靈的寄託。中國現有法律尚無寵物「撫養權」相關規定，若夫妻離婚時無法達成共識，法院可協助調解或進行判決。