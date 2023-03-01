湖南高中女生熱血演講遭網暴「咬牙切齒真難看」　87個帳號被禁言

內地普通高等學校招生全國統一考試（簡稱：高考）於每年6月7日、8日進行，高考前100日，許多中學會舉辦「高考衝刺百日誓師大會」，為學生們加油打氣。

2月23日，湖南桑植縣一中舉辦春季開學典禮暨高考衝刺誓師大會，一名高三女生因發言激情澎湃，受到網絡關注。但在影片評論區，卻是對女孩的諷刺辱罵。



「沒有人是生來的弱者，沒有人是命定的草芥」，「凌晨6點多的校園真的很黑，但600多分的成績真的很耀眼」，「我們可以不成功但是我們絕對不能後悔」，這名女生在演講中發表了許多熱血口號，激情四溢的演講也引得了台下學生的陣陣掌聲。

演講影片在網絡流傳，「高三女孩熱血發言燃爆全場」的話題登上微博熱榜，然而留言中卻出現「你咬牙切齒的樣子真的很難看」、「為什麼覺得她有點變態」這樣的言論攻擊，並對女生的表情、儀態冷嘲熱諷，藉機發布惡意調侃甚至人身攻擊未成年人的言論。

據《澎湃新聞》報道，事情過去幾日，網暴仍在持續，該校校長表示，被網暴的女孩符某學習狀態並未受到影響。

當地教育局回應稱：「慷慨激昂的演講是青春應有的激情，考慮到網暴信息對女學生的影響，這幾天我們也在安撫學生，並請了高級心理諮詢師為她進行心理疏導，目前女孩的狀態穩定。」

湖南張家界桑植縣一中。（網絡資源圖）

據悉，該女生就讀的桑植一中是當地的重點中學，僅2022年就有7名學生考入清華北大，進入重點大學分數線的學生也有數百名。因演講的女生成績優秀，所以由她進行發言，為學生們鼓舞士氣。

目前，當地網信辦和公安部門已介入調查，對散布負面信息的網民進行追蹤。據《北京青年報》報道，微博平台已對87個違規帳號予以階段性禁言處罰。

網民討論摘選▼

「「網暴未成年的樣子更難看」」

「網友真的太容易被帶節奏了，這個女孩子很棒！成績是你自己的，為了你的夢想努力吧！」

「讀高三（香港中六）沒有得激情等著躺平？」

「總感覺這樣的教育哪裡不對勁兒！」

「稿子很好，我覺得是朗誦方式不佳」

「你們不想努力，卻又無法阻止別人努力的樣子真可笑」

「這類視頻看著讓人慎得慌。女孩越是目光如炬眼神堅定，越慎得慌。」

「個人覺得沒有人想網暴這個女生只是覺得中式教育裡百日誓師的情形恐怖又畸形，高考的確是普通人改變命運的方式但為此付出的代價也讓很多學生痛苦」

