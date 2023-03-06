SNH48前成員黃婷婷陷解約糾紛需賠350萬　戶口僅剩9萬淪「老賴」

近期，內地知名女星黃婷婷因陷入與前經濟公司絲芭傳媒的解約糾紛，被列上失信人名單，引起網絡關注。



據悉，黃婷婷曾是內地當紅女子偶像團體SNH48的成員，2019年與所屬經濟公司絲芭傳媒解約，但雙方沒有達成共識，絲芭傳媒將黃婷婷訴至法庭，法院判決黃婷婷需賠償絲芭傳媒解約金，由於黃婷婷一直未履行判決，法院近日將黃婷婷列上失信人名單。

據上海絲芭傳媒與黃婷婷合同糾紛執行裁定書顯示，法院判定黃婷婷應付絲芭傳媒違約金約350萬元（人民幣，下同）並報告財產。但黃婷婷並未主動履行判決，也未報告財產。因此法院依法凍結黃婷婷名下賬戶財產，包括銀行存款6.6萬餘元、網絡資金2.4萬餘元。

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另外，法院已向黃婷婷發出限制消費令，如違反限制消費令，將處以罰款、拘留，還有可能被追究刑事責任。

該限制包括交通工具不能選擇飛機、火車、輪船二等以上艙位，不得在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，不能購買不動產或新建、擴建、高檔裝修房屋，不能租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公，不得旅遊、度假等等。

絲芭傳媒亦在微博發文表示，「遵紀守法是作為藝人的底線倫理，也是當好社會表率的基本前提。望黃婷婷女士尊重法律法規，盡快履行法定義務」，要求黃婷婷盡快償還違約金。

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SHN48是2012年在上海成立的大型女團，最初為日本AKB48的姊妹團體。其選拔機制也與日本AKB48相似，包括「年度偶像人氣總決選」、「金曲大賞」等。黃婷婷在2013年作為SNH48二期成員出道，參加11次人氣決選，最高排名第2名，4次擔任中心成員。