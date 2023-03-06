猝死｜25歲內地男星猝死 留意身體發出的警號！附預防心臟病貼士

內地新生代演員劉峰出演過《覆流年》、《二十不惑2》等不少知名劇集，事業正值上升期，近日卻傳來離世的噩耗。據報劉峰疑似在健身室做運動時突發心肌梗塞，緊急送醫後不幸離世，享年25歲，親友已發出訃告證實消息。

親友發出訃告證實劉峰離世消息。(微博圖片)

據陸媒報道，親友發訃告證實劉峰於2月27日晚上9時31分，於北京一醫院不幸離世，劉峰離世消息一出隨即登上熱搜。據報道指有知情人士透露劉峰的死因是：「聽說是新冠剛痊癒之後喝酒，然後又健身了10分鐘，心梗（心肌梗塞），人沒了」之後引發了粉絲的不滿，指劉峰是連續20小時工作沒休息，過度勞累而猝死，知情人士便立即改口為：「聽說是生病沒有徹底恢復，引發心梗（心肌梗塞）了！」

25歲的劉峰疑似在健身房運動時突發心肌梗塞，緊急送醫後不幸離世。(微博@劉峰)

心臟病可說是隱形殺手。心臟病在香港疾病中是第3大殺手，僅次於腫瘤癌症（cancer）和肺炎。每年每10萬名港人，就有70至近百人因心臟病死亡。

平時沒有病徵，但其實猝死前的一周，大部分患者都有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。有研究顯示，猝死前的一天到一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易出現呼吸困難，然而發生上述情況後，僅有不足20%的患者會到急診求醫。

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可能增加猝死風險的因素

▼ 猝死前一周的6大徵狀（按圖👇）

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1. 年齡：猝死風險隨著年齡增加而增加，尤其是在50歲以上的人群中更常見。



2. 性別：男性比女性更容易發生猝死，這可能是由於男性心臟病的發病率更高。



3. 高血壓：高血壓是一種常見的心臟疾病，可以增加猝死風險。



4. 糖尿病：糖尿病可以增加心臟病發作的風險，進而增加猝死風險。



5. 膽固醇：高膽固醇水平可以增加心臟病發作的風險，進而增加猝死風險。



6. 喫煙：吸煙可以損害心臟和血管，並增加猝死風險。



7. 運動不足：缺乏運動可以增加心臟疾病的風險，進而增加猝死風險。



8. 遺傳因素：有家族史的人可能更容易患上心臟疾病，進而增加猝死風險。



9. 藥物濫用：濫用藥物或濫用藥物可以導致心臟疾病，進而增加猝死風險。



預防心臟病可以點做？

1. 控制高血壓



高血壓是心臟病的主要風險因素之一，可以通過健康的飲食、運動和必要的藥物治療來控制血壓。

2. 控制膽固醇



高膽固醇水平可以導致動脈硬化和心臟病，因此應該控制飲食中的膽固醇攝入，並通過必要的藥物治療來控制膽固醇水平。

3. 控制糖尿病



糖尿病可以增加心臟病的風險，因此需要控制血糖水平。這可以通過健康的飲食、運動、藥物治療和定期檢查來實現。

4. 停止吸煙



吸煙是心臟病的主要風險因素之一，因此應該立即停止吸煙以降低心臟病的風險。

5. 適度運動



適度的有氧運動可以增強心臟和血管功能，降低血壓和膽固醇水平，從而降低心臟病的風險。

6. 管理壓力



長期的壓力可以對心臟健康造成損害，因此可以通過學習放鬆技巧、做瑜伽、冥想等方法來管理壓力。

7. 定期檢查



定期進行身體檢查，特別是檢查心臟健康狀況，可以及早發現心臟疾病並採取必要的治療措施。

（資料來源：《衛生署衛生防護中心》）