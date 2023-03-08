IKEA宜家貨倉成網紅打卡帶貨取景地　上海門店禁止影相反獲網民撐

內地IKEA（宜家）家具倉庫一直以來因「工業風」、「IG風」備受內地網紅歡迎，亦吸引許多民眾前去拍照「打卡」，網絡上甚至有「宜家拍照攻略」。

近日，有網民發現，上海IKEA大倉庫區域內不允許拍照。上海宜家門店回應稱，若影響其他顧客購物將制止。



據《新聞晨報》報道，該門店客服表示：「一般情況下，我們要讓每個顧客滿意，如果只是拿出手機隨意拍兩張是無所謂的。但是有的人，一些網店的人他們會拿著自己的箱子，服裝來拍，影響到了其他客戶的體驗，在我們沒法判斷顧客進來是否會影響到他人的情況下，我們一般是不允許拍照的。」

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宜家家居倉庫一向是網紅熱門拍照地，在小紅書、微博等平台搜索「宜家」，便會出現各種拍照相關的話題，譬如「宜家倉庫怎麼拍出廣告感」、「宜家全位置打卡拍照攻略」、「九個萬能的宜家拍照POSE」等等。

宜家的回應在網絡引起熱議，有網民深有同感表示，多次碰到網紅拍照打擾到其他顧客的情況，原以為在倉庫貨架旁拍完便會離開，但沒想到拍照人擺出各種姿勢，坐著、躺著、趴著，拍個沒完沒了。還有網民稱，自己在貨架上取貨時反被拍照人嫌棄礙事。

網民討論摘錄▼

「這些人有的是為了拍照玩，大部分都是電商直播商家，為了顯示自己庫存實力，用綠幕直播，主要目的是用來賣貨」

「還有去書店擺拍的，根本不看書！去展覽館搔首弄姿的，根本看不懂也不看，簡直是對文學和藝術的踐踏！」

「支持！都成了網紅打卡地了又不去買東西光拍照人家還做不做生意？」

「眾所周知網紅現在是個貶義詞」

「好多都是電商直播，用別人的倉庫來顯擺自己的庫存，這種行為就是空手套白狼啊！」

「人家是倉庫，不是攝影棚好吧，拖一堆設備也太離譜了​」

