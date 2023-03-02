半袋話梅400元　特選話梅王1600元一斤？上海「天價」話梅引關注

話梅作為涼果零食，常在人們談天閒聊時食用。近日，多位上海網友反映，在不同店購買話梅時遇到「天價」話梅，最貴有1600元（人民幣，下同）／斤，引發關注。



近日，有網友在網絡發帖稱，在淮海中路的奕森買話梅，標價199元（人民幣，下同）一斤，售賣阿姨給自己稱了半袋，付款時竟要400多元，讓她十分驚訝。

網友貼文中稱：「去淮海中路的土特食品商店，正好有我喜歡的上海老牌子奕森。阿姨真的太熱情了，一到櫃檯，就各種推薦，我說那我就來一點，阿姨狠狠抄起一勺。還沒等我看清楚總價，阿姨已經掃碼支付了。」

隨後，《上觀新聞》記者實地探訪上海全國土特產食品商場（淮海中路店），亦遭遇了類似經歷。走到櫃檯前時，售賣阿姨會熱情地招呼並提醒「話梅是有點貴的」。

當顧客表現出想買但有些猶豫的神情時，阿姨會勸慰「少稱點，沒事的」，還會使用「山楂能消食，陳皮能通氣」、「我們的產品不添加防腐劑」、「這個話梅好吃的，上海只有我家有」、「女朋友來了，要買一點給她的」等話術。

等顧客決定購買後，阿姨就會拿出大的食品袋，一不小心就「稱多了」。最終，記者購買了看起來不多的話梅，單據顯示花費184.9元（點擊大圖查看）：

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《澎湃新聞》報道，近日亦有網友反映，此前買到過標價160元/50克，即1600元/斤的話梅。網友稱，2022年7月，在上海某商場購買兩顆特選話梅王，結賬時付款51.2元，折合25.6元/顆。據悉，該網友所述門店已無登記信息。

有售貨員表示，特選話梅王是所有話梅里最貴的，「用9年的老梅子做的，製作方法、工藝不一樣，吃起來肉的緊實度也不一樣，個頭也大，一顆頂其他牌子的話梅四五顆。」

（圖 / 澎湃新聞）

消費者杜女士受訪時表示，自己對半袋話梅400元的價格並不驚訝，但有點唏噓。她表示，自己年輕時就喜歡吃話梅。上世紀八九十年代，上海的九製話梅，無論送禮還是分享，都是佳物。現在不僅話梅，其他果脯也都很貴。

杜女士表示：「我現在只有想起來的時候會來買一點。味道是好的，但就是貴，而且越來越貴，一不小心幾百塊就沒了，買回去都不怎麼敢吃。」

業內人士則表示，商品定價是市場行為，明碼標價，符合標準，不能強制叫停。稱重類的果脯通常看著不多，稱著不少，消費者若遇到價格「刺客」，可以直接拒絕購買。

網民點睇：

這價格，你「梅」事吧。

話梅明明那麼普通，卻貴得那麼自信。

我也一模一樣地買過，稱了四袋零食，800元沒了，以後不會再去了。

這要是吃了不成仙就說不過去了吧。

其實只要明碼標價就沒什麼問題的。

南京路的食品店話梅也是這樣的「刺客」，好吃是好吃貴也是真的貴。

奕森話梅好像從來就沒有便宜過...

這個阿姨我見過，一模一樣的話術。

多少有點離譜，當場說吃不起還來得及嗎？

這是要面子的，換我轉頭就走不買了。

沒有添加劑和防腐劑的不可能放一年，市監局是不是應該有所行動呢。

