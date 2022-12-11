IKEA宜家家居最強收納神器係「一架車」？唔止廚房用　附組裝教學

說到IKEA宜家家居，你第一時間想到的是什麼？物美價廉，北歐簡約風？瑞士肉丸？以上這些都對，那你知道一度成為「最受歡迎宜家網紅產品」是什麼嘛？不賣關子了，就是這個Raskog Cart拉斯克推車。又被網友們親切的稱作「宜家小推車」。



三層架子，四個輪子，香港售價：329.9元。常見的有3個顏色，黑、白、湖水綠色，其中湖水綠色最經典。其實它鐵質外觀，是可以塗上任何顏色的。

這個小推車成為網紅的最大原因，是它強大的可移動收納功能，它可以用在家裡任何房間、任何角落，因為帶小輪子可以推來推去，用起來超級靈活；不管是客廳、臥室、書房、陽台、衛生間，甚至是室外聚餐都能用它做收納。

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對於這件聲名遠播的網紅收納單品，我們從它的收納的性能入手，認真測評一下是否真的值得加入購物車。測評主要是這三個方面—— 實用度、性價比、組裝難度。

實用度：☆☆☆☆（想打100顆星）

作為家居達人照片中反覆出現的單品，手推車的顏值就不多贅述了。那我們就來檢測一下手推車的實用度，主要從尺寸、構造、耐受力三方面來看。拼裝後的尺寸是35cm*45cm*78cm，粗略估計一下，一個手推手=3個中型收納箱的容量，但是佔地面積只有一個收納箱的量。

收納籃的長寬高比例設計得很好，寬度正好等於一本雜誌的長度。容積大於常規移動置物架，因此能放得下各種收納筐進行整理。拉斯克的分層結構是「上-中-下」三層，這與分組收納的原則是相契合的。收納物品要求按照「高頻-中頻-低頻」來分組擺放，正好對照著手推車的「上層-中層-下層」。

跟市面上很多網狀手推車不一樣，宜家的手推車側面都是平滑的，承重力度大，不用擔心會「輕易散架」，打掃起來也節省了不少時間。更重要的是，這種設計為其他收納工具與手推車的融合提供了極大便利。

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性價比：☆☆☆☆

外觀、實用程度都十分優秀的拉斯克手推車，性價比如何呢？我們先來看外觀，手推車一共五種顏色（海外），無一例外都是純色。這種純色家居單品，可以搭配任何空間、物品。也就是說，買了一輛手推車，你可以在在家中任何地方使用。沒有太多雕刻工藝，大多都是平滑面，無清潔死角，打掃起來很省力。

宜家拉斯克手推車的大陸官網定價是249元人民幣，我們從其他電商網站粗略地統計了一下市面手推車的價格：第一類實木手推車，價格一般在300元以上；第二類金屬手推車，儲物量和拉斯克接近，價格一般在100元-200元；第三類其他金屬手推車，儲物量小，價格在50元-100元之間。我們需要對比的就是第二類手推車。

手推車的價格比市面上同類型產品貴了一頓外賣的錢，但是在外觀和性能上都有很大優勢，綜合前面的外觀配色、實用性能等因素，性價比非常高了。

組裝難度 ☆☆☆☆

宜家的平板包裝是它多年來保持不漲價的原因之一。喜歡自己動手的人，一定會愛上宜家家居。但對於一些手殘黨來說，拼裝的時候最怕遇到說明書「說不清」的狀況，一個小誤差就可能導致一切推翻重來。宜家的說明書以圖畫為主，幾乎沒有文字，按照圖上的指示步驟，我們嘗試拼裝一台手推車，親自測試一下組裝難度。

手推車的外包裝是個長方體紙盒，約兩個書包大小。拆開紙盒，內部零件構成也比較簡單（紅色袋子裡是扳手和螺絲），從零件數量上看，拼裝過程應該不複雜，下面就正式進入拼裝流程（點擊放大瀏覽）：

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說明書是以插畫形式表現的，直觀有趣。即使不慎遺失了也不要緊，宜家官網有電子版安裝說明可供免費下載。產品說明書一直是家庭收納避不開的問題，但是宜家「電子版說明書」很貼心，避免了家中堆積過多無用文件，為這個細節點讚。

第一步，先將底座拼裝好。上圖中兩根不規則的圓柱，中間連接處是隱形卡扣，不用擰螺絲。兩側固定推車籃子的柱子，連接處需要螺絲加固，自備十字螺絲刀。這項操作也比較簡單。框架初步搭好，整個過程需要3-5分鐘。手推車的籃子從底部開始安裝，一共三個。底部的螺絲配有扳手，在柱子凸起處，很貼心做了彎曲處理。給擰螺絲的時候增添了不少便利。但是，從實際操作來看，螺絲周圍空餘的空間還是過少，而且不平整，手腕不便發力，擰螺絲的過程還可以優化。而且不一小心，扳手就會刮蹭到推車錶面的漆，各位在安裝過程中一定要細心。

最後，將手推車躺平，開始安裝輪子。其中送了兩把扳手，兩個需要一起使用，其中一把固定住下面的螺絲，另一把進行加固。噔噔噔~手推車搞定！新手拼裝，總耗時20min，女生第一次上手表示毫無壓力。

一件家居單品集「辦公桌」「化妝台」「綠植置物架」一體，組裝輕便，收納強大、實用度高，即使女性獨自安裝也毫無壓力，經收納王子評測，拉斯克手推車名副其實值得入手！

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