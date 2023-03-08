行李超重5公斤須多付1807元？　AirAsia：旅客事前未加購托運限額

有內地旅客反映，近日乘坐亞洲航空（AirAsia，亞航）時因行李超重5公斤，被航空公司的地勤人員收取1807元（人民幣，下同）托運費。他打算拍攝留下證據時，卻遭對方威脅「拍我的話就不要上飛機了」。

3月7日，亞航發布聲明稱，涉事旅客並無事前購買托運行李額度，地勤人員的相關收費符合公司規定。



3月3日，白先生原定搭乘亞航AK113從廣州到吉隆坡的航班，在白雲機場辦理登機手續時，被提示行李超重，需要補交託運費。

白先生表示，自己的免費行李額度是15公斤，需要補交5公斤的托運費，航空公司的地勤人員核算的費用是2612元。他當時覺得價格過於離譜，於是準備拍片留證據，卻遭對方威脅稱「拍我的話就不要上飛機了」，隨後雙方發生爭執。

經過再次核算，白先生補交1807元托運費，但地勤人員只開具一張手寫帶有編號的紙條，紙條上有亞洲航空的標誌，但沒有蓋章。同時，對方一直未告知白先生托運行李的收費標準。

白先生行李超重，需額外付1807元托運費。（微博＠南方都市報）

事件引起網民討論，有人認為超重收費過高，有人則認為高價托運費是廉航的盈利模式，只要明碼標價即可。有部分網友指出，雙方在收費程序、懟臉拍攝等方面可能存在問題。

3月7日，亞洲航空回應稱，經檢查，向白先生收取的1807元行李托運費用符合公司規定。

亞洲航空解釋稱，該公司為低成本航空公司，機位、餐食、托運行李等分開銷售，乘客按需購買。白先生事前並未購買托運行李額度，僅購買機票，而機票僅含有一定重量的手提行李免費額度。

因此，地勤人員按公司規定向白先生收取了20公斤行李的托運費，並按公司規定出具了帶有唯一編號的收據。

亞航表示，涉事旅客事前無購買托運行李額度，地勤人員的相關收費符合公司規定。（微博＠airasia）

航空公司行李收費無標準？

《21世紀經濟報道》報道，民航業內人士李瀚明解釋，航空公司的行李搬運是向機場地面服務公司購買服務，一般按照重量計價，因此行李服務費用自然會被轉嫁到消費者身上。

通常全服務航空公司，例如國內四大航（東方航空、南方航空、中國國際航空、海南航空），以及新加坡航空、國泰、漢莎、阿聯酋航空等航空公司，都會對不同艙位的旅客提供一定額度的免費托運行李服務，一般為5公斤手提行李、20公斤托運行李起步。

民航業內人士李瀚明。（澎湃新聞）

相反，大多數的廉價航空公司會另外計算行李托運費。以亞航為例，亞航只允許乘客免費帶總重量7公斤的兩件手提行李上機。尤其是購買低航費的乘客，無論是托運行李、機上餐食、挑選座位、買旅遊保險和變更時間都需要額外付費。

以托運行李價格為例，在網上訂票時一同購買托運行李額度，20公斤行李收費一般為380元。但訂票再追加購買，同一重量的行李托運費則漲至636元。若在機場櫃檯才購買行李托運，就會按照前15公斤收取907元，此後每超重一公斤收取363元計價。

不僅是亞航，春秋航空、九元航空等廉價航空公司也會在低價票上收取行李托運費和行李逾重費用。值得一提的是，國內航班逾重行李費率是有標準，但國際航班逾重行李費率和計算方法則按各航空公司規定辦理，收費並無統一標準。