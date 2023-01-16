飛機還在滑行　時代少年團粉絲為追星竟衝頭等艙如「喪屍出籠」

內地男團「時代少年團」7名成員於2019年出道，是TF家族繼TFBOYS之後最火爆組合，平均年齡20歲，圈粉無數。



日前搭機前往湖南錄影引發瘋狂追星行為，飛機剛落地尚在滑行，一大群粉絲就迫不急待衝向頭等艙。

空中服務員制止未果只能報警處理，消息引發網絡撻伐痛批粉絲不顧安全如「喪屍出籠」。

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近日，有內地網友發文批評時代少年團部分粉絲的離譜行徑，班機才剛落地還在滑行就全部衝到頭等艙去，一堆人擠在前面直到滑行停止。就連空姐都報警了還不回到座位上，怒斥粉絲們不懂飛行安全，還搞得所有乘客陪著在飛機上乾等。

據悉，此次時代少年團是飛往湖南長沙，參加1月15號湖南衛視的春晚錄製，不只飛機剛落地就發生粉絲衝艙行為，1月13日有網友發佈一段在湖南長沙的粉絲接機影片，畫面中大量粉絲一擁而上，完全不顧工作人員阻攔，當場衝破護欄湧向大廳，過程中不斷踩踏草坪。

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此前時代少年團就曾發佈聲明，呼籲粉絲不要接機，不要在公共場合聚集，嚴禁以各種方式跟機、拍攝，然而依舊抵擋不了粉絲追星熱情。

瘋狂行為被網友怒批是「喪屍出籠」，「這種不管管嗎？嚴重影響別人出行」、「這要是出事機長還得背責任」，還有人諷刺「比見了親爹親媽還激動。」

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