三八婦女節｜內蒙體育中心設「女性專用泳道」　網民反應兩極

3月8日是三八婦女節，內蒙古呼和浩特體育中心游泳館比賽池即日起設置兩條「女性專用泳道」。中心表示，專用泳道可更好地保護女性在游泳時的正當權益，避免了女性消費者的尷尬，給予了她們多一種選擇。對此，網民反應不一，有人直指沒有必要，亦有人為之讚好。



中心表示，由於泳池內著裝清涼，部分女性會在人多時與男性身體接觸感覺尷尬。其次，由於體力、技術等方面存在差異，部分女性在混合泳道常常會速度較慢，或擋「路」，有可能被男性踢踏，相互影響，故此設置「女士專用道」。

中心強調，女士可自由選擇在哪一條泳道游泳，當「女士專用道」無女性游泳時，男性也可在此道游泳，但遇女士入水進入專用道就請自行離開。

值得一提的是，中心早前曾發布問卷調查公開徵求建議，結果80%以上游泳愛好者支持設置女性專用泳道。參與問卷調查總人數為2187人，其中女性佔72.94%，男性佔27.06%。75.52%的調查者表示與異性在同泳道游泳時會感到不便。

網民點睇：

至於麼……

從小學就開始游泳，這個世界變化這麼快嗎？

挺好的，至少能避免一些變態老男

建議單設女性游泳館

為什麼不直接男女隔離豈不是更好，更不會尷尬／很奇怪，就是很奇怪，很奇怪

