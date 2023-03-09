椰樹集團推「肌肉猛男」直播帶貨　近10萬人觀看銷售額卻不足千元

曾因廣告宣傳多次陷入爭議甚至被處罰的椰樹集團，早前被質疑其營銷手法打色情擦邊球。

近日，椰樹集團一改以往風格，直播帶貨的主播由美女變成肌肉猛男。雖然觀看直播人數有近10萬，但銷售額不足1000元（人民幣，下同）。



在椰樹集團的直播間，多名男模特身穿緊身背心、手持椰樹牌椰汁，在直播間展示肌肉和身材。

椰樹集團在線客服表示，最近直播間的變化是公司新出的計劃，近期直播間招聘身高1.8米以上，健康陽光帥氣的男生，有腹肌有肌肉。配合直播拍攝展示產品，每天工作約6小時，薪資約500元至800元一天。

然而，肌肉猛男並未吸引到女性消費者的青睞。數據顯示，3月1日，椰樹集團在抖音進行猛男直播，雖然觀看人次一度達到9.3萬，但銷售額僅有750元至1000元。

2022年10月，椰樹集團開始直播帶貨，由多位女主播身穿緊身衣服、短褲，露出白滑長腿，一邊直播帶貨，一邊跳舞、做才藝表演，直播風格被質疑營銷手法打色情擦邊球。

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椰樹集團亦曾因廣告宣傳多次陷入爭議甚至被處罰。最近一次為2021年3月25日，椰樹集團在微博上發布招聘廣告，內容包括「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生！！！入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」。

同年4月30日，海南市監局對海南椰汁飲料有限公司罰款40萬元，其中38萬是針對椰樹集團發布的違背社會良好風尚內容的廣告。

網民睇法：

瞬間感覺連椰汁都變得又油又臭烘烘了，誰喝



好好做產品吧你們，整這些



有沒有從小喝到大



不好看啊，怎麼找人的



這個臉不夠猛



銷售額差可能還是因為並不是特別好看吧



看得尷尬死了，哪裏帥了請問，只看到油膩



這問題是穿這衣服也太土了吧，多好看的臉也禁不住這衣服造啊

